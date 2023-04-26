Функциональность браузера Microsoft Edge регулярно расширяется, но иногда случаются ошибки. Результатом может стать угроза конфиденциальности, вроде утечки истории посещённых страниц.
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Небольшая функция браузера, которая создана для отслеживания создателей контента по нажатию на кнопку в адресной строке, подвергает конфиденциальность опасности. Браузер отправляет запрос на адрес bingapis.com, что равнозначно отправке истории посещённых страниц в Microsoft. Данная опция включена по умолчанию, тогда как раньше она включалась при посещение некоторых страниц на сайтах вроде YouTube, Facebook, Pinterest, TikTok, The Verge и Engadget.
К счастью, у Microsoft есть фильтр, запрещающий браузеру отправлять определённые домены на веб-сайт Bing API. Чтобы избежать проблем, пользователи могут открыть раздел Настройки > Конфиденциальность, поиск и службы > Службы и отключить «Показывать рекомендации для отслеживания авторов в Microsoft Edge», пишет Techspot.