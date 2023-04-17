Намного раньше такую поддержку получили Firefox, Google Chrome и Safari

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Microsoft начинает добавлять поддержку файлов формата AVIF в свой браузер Edge. Графический формат AVIF или AV1 основан на использовании видеокодека AV1. Он даёт более эффективное кодирование по сравнению с популярными форматами изображений. Например, оценка по технологии Video Multimethod Assessment Fusion (VMAF) у него выше по сравнению с WebP и JPEG.

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Сначала AVIF появился в браузере Firefox 93 в октябре 2021 года. В 2021 году это произошло в версии Google Chrome 103, потом в Safari 16.0 в версии iOS 16. Сейчас AVIF можно активировать в браузере Edge Canary. Активация происходит флагом командной строки «--enable-features=msEdgeAVIF».

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Поскольку эта функция находится на этапе разработки, в её работе могут наблюдаться проблемы. Однако, можно рассчитывать на её скорое появление в финальной версии браузера Microsoft, пишет Neowin.