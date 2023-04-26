Экраны гибких смартфонов и планшетов отличаются от обычных смартфонов, поэтому дизайн операционных систем и приложений также может отличаться. Теперь компания Google предлагает обновлённый внешний вид браузера Chrome для планшетов и складных устройств. Версия Chrome 112 демонстрирует выделенный фон активной вкладки, соответствующий строке URL. У этой вкладки скруглённые углы, привычно для дизайна Material You.
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Неактивные вкладки сливаются с задним планом и разделены линией, не перекрывая друг друга, как было прежде. Если вкладок больше, чем умещается на экране, их можно прокручивать горизонтально.
Эти изменения сделаны на стороне сервера и для их активации нужно включить пару флагов. Один из них называется chrome://flags/#enable-tab-strip-redesign, второй chrome://flags/#enable-tab-strip-improvements. Распространение этих новшеств будет продолжаться в ближайшей неделе.
Уже скоро Google должна представить гибкие смартфоны и планшеты Pixel Fold и Pixel Tablet. На конференции разработчиков Google I/O 2023 10 мая она может более подробно рассказать об изменениях Android и приложений, пишет Androidcentral.