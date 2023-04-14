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Улучшения Chrome сделали его на 30% быстрее на Android и Mac
Google в блоге описала, как удалось добиться этого
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Браузер Google Chrome является самым популярным в мире и продолжает развиваться. Недавно сообщение в блоге Google рассказало о последних новшествах.

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Речь идёт о оптимизациях в базовом коде, которые позволили повысить производительность браузера. Это относится к обработке JavaScript, благодаря чему Chrome стал на 30% быстрее работать на Android-устройствах и компьютерах Mac.

Также внесены улучшения в управление памятью. На тех же платформах это сократит расход оперативной памяти в браузере. Chrome сможет работать на более слабых устройствах, вроде недорогих смартфонов и компьютеров. Результаты в бенчмарке Speedometer 2.1 рост составил 10% благодаря улучшенным функциям и эффективному сжатию указателей.

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Всё это стало доступным за счёт улучшения аппаратных и программных технологий для оптимизации кода браузера, пишет Phonearena.

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