Работают они пока медленно, но служат доказательством концепции

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Специалисты органической химии из Швеции научились создавать транзисторы из обработанной древесины. Обычно транзисторы в электронике делают из кремния, но в данном случае была поставлена задача создать транзисторы для продуктов биоэлектроники или для созданных из растений устройств.

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Были протестированы деревья разных видов и оказалось, что бальса лучше других годится благодаря прочности, проницаемости и низкой плотности. Древесину обработали в химической ванне, сделав более пористой. Дальше в сосуды из дерева вставили проводящий пластик PEDOT:PSS.

Применялось три планки обработанного дерева, две из которых сделали широкими. Их уложили друг на друга в качестве управляющих электродов. Третью планку разместили между ними перпендикулярно, сделав каналом между источником питания и стоком тока. Полости в канале заполнили электролитным гелем для обеспечения движения ионов и электронов. Полосы разделили тонкой тканью из целлюлоза, получив крестообразный транзистор.

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На транзистор для тестирования подали 2,5 В, обнаружив возможности прерывания тока. Транзистор медленный, поскольку на отключение тока уходит около секунды, а на включение 5 секунд. Однако, это доказывает возможность создания биотранзисторов, пишет techxplore.