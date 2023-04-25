Для удовлетворения спроса и чтобы справляться с пиковой нагрузкой на электрической сети, поставщики должны уметь прогнозировать. Специалисты из университета Цюриха создали систему на основе ИИ, которая должна прогнозировать нагрузку на электрические сети на основе данных о загруженности автомобильных и железных дорог.
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Обычно подобные прогнозы основаны на прошлых уровнях нагрузки в это же время года, время суток и т.д. Также во внимание принимается прогноз погоды, поскольку в холода электричество расходуется на обогрев, а в жару на охлаждение воздуха.
Оказывается, движение транспорта тоже можно связать с человеческой деятельностью, такой как работа, отдых, продолжительность пребывания в помещении и на открытом воздухе. Всё это связано с потреблением электроэнергии. Модель на основе ИИ позволяет дать прогноз потребления на 2-6 часов вперёд.
Особенно полезными учёные считают данные об автомобильном движении. Они полагают, что при увеличении числа электромобилей связь между движением на дорогах и расходом электроэнергии будет становиться всё более прямой, пишет techxplore.