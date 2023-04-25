И в рассуждениях гиганта не всё так радужно.

Руководитель всемирно известной корпорации Google Сундар Пичаи поделился мнением о развитии искусственного интеллекта и нейросетей. По его словам, прогресс в данной сфере может стать основой для распространения дезинформации.

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В недавнем интервью, которое он дал американским тележурналистам, Пичаи высказал беспокойство о возможных масштабах проблемы дезинформационного контента, созданного искусственным интеллектом. Отдельное внимание он уделил тому, что видеоролики, дипфейки или другие новости, созданные программой, выглядят куда более точными, аккуратными и правдоподобными, чем работы человека. Это может «нанести большой ущерб».

Руководитель корпорации отметил, что развитие искусственного интеллекта не пройдет мимо ни одного продукта ни одной компании.

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К этой же теме - Илон Маск, в свою очередь, настроен негативно по отношению к всеобъемлемости ИИ. В начале весны этого года предприниматель и еще несколько профильных специалистов написали открытое письмо, призывая компании замедлить и остановить темп развития искусственного интеллекта для разработки регулятивных норм и правил в представленной области, чтобы предотвратить последствия и риски, о которых пока мало что известно.