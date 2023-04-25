Совсем немного времени остаётся до конференции разработчиков Google I/O, а это означает появление всё большего объёма информации относительно нового поколения смартфонов Pixel. Скорее всего на этот раз там не будут анонсированы смартфоны Google Pixel 8 и 8 Pro, но это не мешает появляться данным и про них.
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Инсайдер Ice Universe рассказал о модели Pro, где ожидается использование сенсора производства Samsung. Его размер должен быть рекордным для аппаратов Pixel за всю историю. Это должно улучшить и без того качественные камеры смартфонов Google, так что они станут одним из лучших среди всех смартфонов на рынке.
Размер сенсора составит 1/1,12 дюйма против 1/1,31 дюйма в Pixel 7 Pro. Это позволит собирать больше света, повышая качество фотографий при слабом освещении и расширяя динамический диапазон.
Это должно привлечь внимание любителей мобильной фотографии, которые не хотят или не могут купить недавно выпущенный смартфон Xiaomi 13 Ultra. Известно также, что углы Pixel 8 станут более скруглёнными, а рамки более тонкими по сравнению с аппаратами серии Pixel 7. Диагональ экрана Pixel 8 Pro должна быть 6,7 дюйма, стандартная версия получит экран 6,2 дюйма, пишет Phonearena.