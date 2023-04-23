Всё больше сведений появляется о выходящем в недалёком будущем планшете компании Google. На этот раз желающие могут увидеть его во всей красе на видео в разных цветовых вариантах.
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Неизвестно, финальный ли это вариант планшета. До конференции разработчиков Google I/O осталось немногим более двух недель, и тогда все вопросы могут быть сняты.
Планшет должен поступить в продажу в четырёх цветовых вариантах, включая зелёный и белый. Он обладает экраном диагональю 10,95 дюйма, разрешение 1600 x 2560. Используется процессор Google Tensor G2 и зарядка мощностью 18 Вт, варианты хранилища 128 и 256 ГБ. Есть поддержка стандарта связи Wi-Fi 6, камеры 8 Мп Sony IMX355 спереди и сзади, поддержка стилуса.
В мае Google может представить также смартфоны Pixel 7a, Pixel Fold и док-станцию для планшета, сообщает Gizmochina.