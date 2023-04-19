В новом отчете утверждается, что Pixel 7a от Google будет продаваться на 50 долларов дороже, чем у Pixel 6a.

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Наступила весна — идет дождь, цветут цветы и появляются новые Pixel-и. Как и в прошлые годы, Google готовится к выпуску своего последнего бюджетного смартфона Pixel, но в новом отчете говорится, что вам придется расстаться с немного большим количеством денег, чтобы получить его в свои руки. Новый смартфон не будет продаваться за 449 долларов, как Pixel 6a, потому что новая цена будет на 50 долларов дороже.

Этот отчет получен от 9to5Google, который утверждает, что у него есть розничный информатор, который знает непосредственно о планах Google. Традиционно в Pixel-ях серии A использовались многие из тех же компонентов, что и во флагманских телефонах. Например, Pixel 6a имеет тот же собственный процессор ARM Tensor, что и Pixel 6 и 6 Pro. В сообщении 9to5Google предполагается, что 7a будет иметь Tensor G2, который дебютировал в Pixel 7 и 7 Pro.

Однако повышение цены, скорее всего, не из-за чипсета. Ожидается, что Pixel 7a будет иметь несколько значительных улучшений по сравнению с Pixel 6a. В 7a должна быть обновлена камера, заменены 12-мегапиксельные основные и сверхширокие датчики 6a, которые Google использует с эпохи Pixel 2. Google добился хороших результатов со старыми датчиками, которые были сильно оптимизированы в своих алгоритмах обработки изображений на основе искусственного интеллекта. Тем не менее, низкое разрешение становится бременем на шее A-серии. Сообщается, что 7a имеет 64-мегапиксельную основную и 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры, что обеспечивает большее разрешение для масштабирования с помощью искусственного интеллекта. Предположительно, он также получит беспроводную зарядку и новый OLED-экран с частотой обновления 90 Гц.

Также утверждается, что Google объявит о Pixel 7a на Google I/O 10 мая, и он будет доступен для покупки уже на следующий день. Однако сначала вы сможете заказать его только в Google, к тому же фирменный магазин будет единственным местом, где можно будет смартфон в цветовом стиле Coral. Телефон поступит в другие розничные магазины через несколько недель после запуска. Pixel 6a, который по-прежнему является вполне быстрым устройством с многолетней обещанной поддержкой программного обеспечения, также останется по более низкой цене.

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Информатор сообщил, что на Google I/O 2023 будет представлена более подробная информация о планшете Pixel Tablet и складном смартфоне Pixel Fold, но точные даты выхода и цены пока неизвестны. Более ранняя утечка предполагала, что Fold может стоить почти 2000 долларов, как и складные планшеты Samsung. В качестве альтернативы вы можете купить четыре смартфона Pixel 7a и склеить их вместе.