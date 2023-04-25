Она не собирается продавать его или лицензии на его производство

Известно, что британский концерн ARM занимается разработкой мобильных процессоров, продавая лицензии на их производство другим компаниям. Financial Times сообщает, что ARM надумала произвести один процессор самостоятельно. За это будет отвечать недавно созданная группа «разработки решений», руководителем которой является бывший исполнительный директор Qualcomm и дизайнер процессоров Snapdragon. За счёт чипа собственного производства ARM хочет показать возможности своих продуктов и привлечь потенциальных клиентов в преддверии первичного размещения акций на бирже в конце года.

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Работу над прототипом начали вести около полугода назад. Несколько представителей полупроводниковой отрасли говорят, что результат выходит более продвинутым, чем любые прошлые полупроводниковые изделия. Похоже, ARM не слишком хорошо хранит секретность. При этом комментариев компания не даёт.

ARM есть ещё к чему стремиться. Если все смартфоны и прочие мобильные устройства работают на архитектуре ARM, в компьютерах она пока встречается только на устройствах Apple Mac. ARM недовольна тем фактом, что 86% дохода получает только от 20 своих главных клиентов. Если потерять часть из них, доходы заметно просядут.

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Обычные пользователи могут выиграть от успеха этого проекта. Разработчики стремятся предложить повышенную производительность и безопасность. В итоге наработки из этого чипа могут добраться до тех процессоров, которые всё же выйдут на рынок.