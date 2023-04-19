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Snapdragon 8 Gen 3 получит две версии с различной конфигурацией ядер
Самая мощная модель будет иметь два ядра Cortex-X4, а стандартная получит лишь одно такое ядро
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 На этой неделе в сети появилось несколько интересных фактов о грядущем мобильном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ранее также сообщалось от другого источника о том, что графический процессор Adreno 750 следующего поколения будет конкурировать с Apple Bionic A17 с точки зрения графической производительности. Последняя утечка указывает на то, что GPU работает на частоте 900 МГц, а не на более высокой частоте 1 ГГц, полученной в результате тестов в лабораториях Qualcomm. В новой утечке основное внимание уделяется процессорной архитектуре флагмана Snapdragon следующего поколения, и появляется информация о тактовых частотах ядер и конфигурациях нескольких кластеров.

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 Инсайдер Revegnus предполагает, что чипсет Snapdragon 8 Gen 3 будет включать большое основное ядро в Arm Cortex-X4 с заявленной максимальной тактовой частотой 3,4 ГГц. Предыдущие утечки утверждали, что Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь стандартную формулу ядер ЦП 1 + 5 + 2 с прогнозируемыми тактовыми частотами Cortex X4 - 3,2 ГГц, Cortex-A720 - 3,0 ГГц и Cortex-A520 - 2,0 ГГц. Инсайдерский источник предоставил Revegnus дополнительную информацию о двух конфигурациях ядер ЦП: 1+5+2 и 2+4+2. Предполагается, что производителям смартфонов будет предложена вторая конфигурация в качестве эксклюзивной для флагманских телефонов специального выпуска. Более мощный вариант 2+4+2 жертвует большим ядром A720 в пользу двух ядер Cortex X4, хотя результирующая тепловая мощность двух больших ядер может вызвать определенные проблемы с охлаждением.

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 Также инсайдер получил очень раннюю информацию, касающуюся мобильного чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Сообщается, что данная система на чипе следующего поколения находится в разработке в подразделении Qualcomm NUVIA. Согласно нескольким инсайдерским источникам, его чрезвычайно мощное ядро ЦП Phoenix предназначено для использования в макете Snapdragon 8 Gen 4. Revegnus считает, что TSMC была выбрана в качестве производственного партнера для проекта Snapdragon 8 Gen 4, а производиться будущий флагман будет по усовершенствованному 3-нм техпроцессу N3E.

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#qualcomm #мобильные процессоры #snapdragon 8 gen 3 #adreno 750 #мобильные чипсеты #snapdragon 8 gen 4
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