Самая мощная модель будет иметь два ядра Cortex-X4, а стандартная получит лишь одно такое ядро

На этой неделе в сети появилось несколько интересных фактов о грядущем мобильном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ранее также сообщалось от другого источника о том, что графический процессор Adreno 750 следующего поколения будет конкурировать с Apple Bionic A17 с точки зрения графической производительности. Последняя утечка указывает на то, что GPU работает на частоте 900 МГц, а не на более высокой частоте 1 ГГц, полученной в результате тестов в лабораториях Qualcomm. В новой утечке основное внимание уделяется процессорной архитектуре флагмана Snapdragon следующего поколения, и появляется информация о тактовых частотах ядер и конфигурациях нескольких кластеров.

реклама

Инсайдер Revegnus предполагает, что чипсет Snapdragon 8 Gen 3 будет включать большое основное ядро в Arm Cortex-X4 с заявленной максимальной тактовой частотой 3,4 ГГц. Предыдущие утечки утверждали, что Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь стандартную формулу ядер ЦП 1 + 5 + 2 с прогнозируемыми тактовыми частотами Cortex X4 - 3,2 ГГц, Cortex-A720 - 3,0 ГГц и Cortex-A520 - 2,0 ГГц. Инсайдерский источник предоставил Revegnus дополнительную информацию о двух конфигурациях ядер ЦП: 1+5+2 и 2+4+2. Предполагается, что производителям смартфонов будет предложена вторая конфигурация в качестве эксклюзивной для флагманских телефонов специального выпуска. Более мощный вариант 2+4+2 жертвует большим ядром A720 в пользу двух ядер Cortex X4, хотя результирующая тепловая мощность двух больших ядер может вызвать определенные проблемы с охлаждением.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также инсайдер получил очень раннюю информацию, касающуюся мобильного чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Сообщается, что данная система на чипе следующего поколения находится в разработке в подразделении Qualcomm NUVIA. Согласно нескольким инсайдерским источникам, его чрезвычайно мощное ядро ЦП Phoenix предназначено для использования в макете Snapdragon 8 Gen 4. Revegnus считает, что TSMC была выбрана в качестве производственного партнера для проекта Snapdragon 8 Gen 4, а производиться будущий флагман будет по усовершенствованному 3-нм техпроцессу N3E.