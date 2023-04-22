Сундар Пичаи надеется, что объединение двух своих исследовательских подразделений в области искусственного интеллекта в одно ускорит разработку генеративного искусственного интеллекта.

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Google больше не относится к искусственному интеллекту как к второстепенному проекту, потому что Microsoft и OpenAI разрекламировали ChatGPT, а затем сделали его общедоступным. В связи с этим Google уже начала реорганизацию, чтобы улучшить свой искусственный интеллект Bard. В рамках этих усилий компания объединяет две свои исследовательские группы по искусственному интеллекту в одну; Google Brain и DeepMind теперь становятся Google DeepMind.

DeepMind стал знаменитым среди всех ИИ благодаря таким проектам, как AlphaGo, который обыграл лучших в мире игроков в настольную игру Go. Был еще AlphaStar, который может надрать вам задницу в Starcraft. DeepMind даже работал над улучшением синтеза голоса с помощью своей технологии WaveNet.

Но сейчас все одержимы генеративным искусственным интеллектом, таким как ChatGPT и генератором изображений Dall-E. Именно поэтому Google сосредоточит свои усилия на Bard-е, и генеральный директор Google Сундар Пичаи возлагает большие надежды на то, что смогут сделать эти недавно объединенные команды.

Объединение этих групп потребует некоторой реорганизации начиная с руководителей. Соучредитель и генеральный директор DeepMind Демис Хассабис займет первое место в недавно созданной Google DeepMind. Его работа будет заключаться в наблюдении за разработкой самых мощных генеративных искусственных интеллектов Google. Джефф Дин, который основал подразделение Brain и в настоящее время возглавляет Google AI, займет должность главного научного сотрудника Google, подчиняясь непосредственно PIchai.

Демис Хассабис возглавит Google DeepMind.

Первые проекты DeepMind были похожи на разработки OpenAI. Обе компании работали над главными проблемами искусственного интеллекта, создавая интересные демо-версии и инновации с открытым исходным кодом. Однако OpenAI оставалась независимой, принимая инвестиции от Microsoft и других компаний для создания коммерческого предприятия. DeepMind была приобретена Google в 2014 году и продолжала выпускать классные демоверсии и инструменты искусственного интеллекта, которые никогда не публиковались. Решение Google вывести искусственный интеллект из публичного пространства поставило проект в невыгодное положение, когда OpenAI и Microsoft решили выпустить мощные языковые модели GPT для всех пользователей.

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Предполагалось, что искусственный интеллект Google Bard станет ответом на это, но первая демонстрация провалилась, и теперь Google работает над обновлениями. Источники внутри компании утверждают, что они предупреждали, что Bard еще не готов, но угроза, исходящая от ChatGPT, так напугала руководство, что они пошли на релиз. Google, конечно, не привык отставать от Microsoft, но, возможно, объединенный Google DeepMind даст искусственному интеллекту Google тот толчок, который ему необходим.