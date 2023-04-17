Он может использоваться в флагманских смартфонах следующего года

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В следующем году компания Samsung может представить новый мобильный процессор под названием Exynos 2400. Так она получит возможность сократить зависимость от Qualcomm, поскольку в этом году флагманские аппараты Galaxy s23 выпускается только на чипах Snapdragon. Известно о производстве на техпроцессе 4 нм с пониженным энергопотреблением.

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Компания TrendForce сообщает, что здесь будет применяться графический процессор с четырьмя ядрами. Может использоваться архитектура AMD, которая недавно продлила лицензионное соглашение с Samsung. Пока чипы южнокорейского производителя не дотягивали до уровня конкурентов вроде Qualcomm и Apple.

Техпроцесс Samsung LPP 4 нм может стать главным достоинством нового чипа. LPP представляет собой энергоэффективный техпроцесс с оптимизацией под увеличение производительности. Считается, что чипы на нём превосходят продукты прошлых поколений.

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Были также слухи о тестировании Exynos 2400 с десятью ядрами центрального процессора. Это может означать достаточно большое энергопотребление, что затруднит конкуренцию с Snapdragon 8 Gen 3, сообщает wccftech.