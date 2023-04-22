Ему желательно оказаться более надёжным по сравнению с LastPass

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания Proton AG известна своей защищённой электронной почтой Proton Mail, сервисом VPN и облачным хранилищем. Теперь организация из Швейцарии представляет новый продукт для обеспечения безопасности пользовательских данных. Речь идёт о менеджере паролей.

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Бета-версия приложения Proton Pass скоро станет доступной платным подписчикам сервиса. Финальный вариант будет предлагать и бесплатную версию менеджера, как и в случае с почтой, VPN, календарём и облачным хранилищем.

Основатель Proton Энди Йен рассказал, что менеджер паролей входил в число главных запросов пользователей Proton Mail. В нём также будет применяться подход с нулевым разглашением и сквозное шифрование.

Энди Йен обещает, что Proton Pass не станет очередным простым менеджером паролей. Его разработала специализирующаяся на шифровании и конфиденциальности компания, что должно дать высокий уровень безопасности. В отличие от LastPass, здесь сквозное шифрование будет применяться ко всем полям, включая имена, адреса веб-страниц и т.д., а не только к паролям.

Ещё будет применяться надёжная реализация хеширования паролей bcrypt вместо более слабой реализации PBKDF2 в других менеджерах. Также речь идёт об усиленный реализации пароля (SRP) для аутентификации. Proton Pass войдёт в число первых менеджеров паролей с полностью интегрированным двухфакторным аутентификатором (2FA) и поддержкой автозаполнения 2FA.

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Бета-версия приложения сейчас доступна на iPhone/iPad, Android и компьютерах в виде расширений для браузеров Brave и Google Chrome. Скоро появится расширение для Firefox, пишет Techspot.