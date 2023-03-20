Бюджетная новинка появилась в трёх цветах.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Линейке смартфонов Honor 70 не хватало бюджетного варианта и вот, похоже, он здесь. Как сообщает GSMArena, на официальном сайте бренда в Великобритании появилась модель Honor 70 Lite с поддержкой 5G, чтобы сделать её доступнее, пришлось многое упростить. В первую очередь можно отметить дисплей — это TFT вариант с диагональю 6,5 дюймов и разрешением 1600×720 пикселей, заявлена частота обновления 90 Гц. Фронтальная камера разрешением 8-мегапикселей (МП) располагается в каплевидном вырезе. Блок камер прямоугольной формы на тыльной стороне объединяет 50-МП основной и 2 МП макрообъектив, 2 МП датчик глубины и вспышку.

GSMArena Вариант Honor 70 Lite в цвете Ocean Blue. Источник: Honor

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Что касается платформы, в её основе Qualcomm Snapdragon 480 Plus, 8-нанометровая система объединяет графику Adreno 619 и 8-ядерный процессор, два ядра которого Cortex-A76 работают на частоте до 2,2 ГГц, а шесть Cortex-A55 — на частоте до 1,9 ГГц. Пока сообщается о единственной конфигурации на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Оперативная память расширяется до 7 ГБ. Работу смартфона будет поддерживать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт. На смартфон установлена Magic UI 6.1 на базе Android 12, есть поддержка Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, сканер отпечатка пальца.

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В Великобритании Honor 70 Lite доступен в цветах Titanium Silver, Ocean Blue и Midnight Black по цене 199,99 фунтов стерлингов.

Источники Honor GSMArena