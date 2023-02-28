Она уже может применяться в версиях смартфонов для Китая

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

В начале неделе на выставке MWC 2023 компания Honor представила смартфоны Magic5, Magic5 Pro и Magic Vs на традиционных литий-ионных батареях. Ещё Honor показала новую аккумуляторную технологию с повышенной энергоэффективностью. Судя по слайдам, кремний-углеродная батарея имеет на 12,8% большую плотность энергии по сравнению с литий-ионными с графитовым анодом.

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Генеральный директор Honor Джорджа Чжао говорит, что кремниево-углеродная батарея имеет на 240% большую ёмкость по сравнений с литий-ионными. Напряжение составляет 3,5 В, что ниже по сравнению с нынешними аккумуляторами смартфонов. В результате батарея нового типа сможет растянуть последние несколько процентов оставшейся ёмкости на более длительное время. Кремний-углеродная батарея получит примерно на 6,8% большую ёмкость, чем литий-ионная такого же размера.

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Если бы в Magic5 Pro была уже кремний-углеродная батарея, ёмкость могла быть 5450 мАч вместо 5100 мАч. Китайская версия Honor Magic5 Pro имеет ёмкость аккумулятора 5450 мАч, так что не исключено, что там используется батарея уже нового типа. Вероятно, у Honor пока нет разрешений регулирующих органов, чтобы использовать технологию в других странах, пишет GSMArena.