В остальных версиях объём памяти тоже увеличится

Продолжает поступать информация относительно флагманских смартфонов следующего года Samsung Galaxy S24. Помимо улучшенной версии не выпущенного пока процессора Snapdragon 8 Gen 3, речь идёт об увеличении объёма оперативной памяти. Естественно, больше всего памяти будет у самой дорогой модели Galaxy s24 Ultra.

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В последний раз Samsung выпускала аппарат с 16 ГБ памяти в позапрошлом году, это был Galaxy S21 Ultra. В этом году Galaxy S23 Ultra получил только 12 ГБ памяти.

Инсайдер сообщает, что версии помимо Ultra в следующем году предложат 12 ГБ памяти. Для сравнения, Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus имеют 8 ГБ. Пока неизвестно, будут ли это минимальные значения или конфигурации будут разные. Не исключено, что версии с объёмом памяти 8 ГБ также останутся и будут предлагаться по более низкой цене.

Что касается Samsung Galaxy S24 Ultra, 16 Гб является максимальным значением, о наличии других версий неизвестно. Возможно, будут также варианты с объёмом памяти 8 ГБ и 12 ГБ. С другой стороны, при существовании таких версий может найтись мало желающих покупать самую дорогую модель с памятью 16 ГБ.

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Увеличение объёма памяти ведёт к повышенному энергопотреблению и нагреву. Однако, недавно Samsung представила чипы LPDDR5X с увеличенной пропускной способностью, где расход энергии на 20% меньше по сравнению с LPDDR5. Процессор Snapdragon 8 Gen 3 также должен внести вклад в уменьшение энергопотребления, пишет wccftech.