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Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что нужно готовиться к колоссальному влиянию ИИ
Пичаи поделился, что он готовится к тому, что искусственный интеллект повлияет на «каждый продукт в мире», и что наше общество должно быть готово к этому.
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У каждого из нас сложилось собственное мнение о применении и очень быстром распространении искусственного интеллекта, и генеральный директор Google не исключение. В эпизоде программы CBS «60 минут», который вышел в воскресенье, Сундар Пичаи поделился, что он готовится к тому, что искусственный интеллект окажет влияние на «каждый продукт в нашем мире», и что остальной части общества тоже стоит сделать то же самое.

Эпизод был посвящен революции искусственного интеллекта и планах на будущее в компании Google. Сундар рассказал, что сразу же заинтересовался искусственным интеллектом и собирается представить достойного конкурента ChatGPT. Когда Microsoft внедрила ChatGPT в Bing, Google поспешила с разработкой поисковой системой с усовершенствованным искусственным интеллектом под названием Bard, который работает на языковой модели Google LaMDA. Теперь два технологических гиганта участвуют в гонке за доминирование в повседневном потребительском искусственном интеллекте.

Пичаи рассказал Скотту Пелли из «60 минут», что он ожидает, что искусственный интеллект повлияет почти на все, независимо от отрасли. Он привел пример радиолога, который через пять-десять лет сможет работать с «AI-коллегой» ежедневно.

«Допустим, у вас есть 100 дел, которые нужно очень быстро просмотреть. ИИ подскажет: «Это самые серьезные случаи, на которые вы должны сначала посмотреть», — сказал Пичаи. — Или он может выскочить и сказать, что вы что-то важное пропустили». Он также добавил, что искусственный интеллект может помочь студенту учить математику или историю.

“Почему бы нам не воспользоваться преимуществами сверхмощного помощника, который помогал бы нам во всем, что вы делаете?” - спросил Пичаи. Затем он ответил на свой вопрос, коснувшись безопасности работы, сказав, что «работники знаний», такие как писатели, бухгалтеры, архитекторы и программисты, скорее всего пострадают от искусственного интеллекта. Пичаи также упомянул, что искусственный интеллект будет усугублять все более распространенную проблему дезинформации и «фейковых новостей».

Тем не менее Пичаи считает, что искусственный интеллект может оказать положительное влияние на общество, потому что люди, познакомившиеся с ним, считают, что у искусственного интеллекта большое будущее. 

В последнее время появились разговоры о том, как снизить негативное воздействие искусственного интеллекта, в том числе и в самом Google, который следует ряду принципов работы с искусственным интеллектом с 2018 года. Один из способов, которым Google старается уменьшить потенциальный вред, — это постепенный выпуск своих продуктов с искусственным интеллектом, чтобы у общества и его собственных инженеров было время адаптироваться к технологии и улучшить свое понимание ее.

“В разработке должны участвовать не только инженеры, но и социологи, специалисты по этике, философы и так далее”, - сказал Пичаи. “Мы должны быть очень вдумчивыми. Нужно быть осторожными с такими вещами”.

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