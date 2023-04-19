Качество камер является одним из ключевых параметров при выборе между смартфонами разных производителей. Удачная камера может привлечь внимание покупателей, а неудачная отпугнуть. По этой причине производители уделяют разработке камер повышенное внимание.
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В аппаратах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max Apple предложила камеры с разрешением 48 Мп. В моделях следующего поколения может появиться камера-перископ. Она войдёт в состав наиболее дорогого iPhone 15 Pro Max, вдвое увеличив оптический зум.
Камера-перископ позволяет увеличивать расстояние, проходимое светом внутри модуля камеры. Это даёт возможность повышать оптический зум и снимать с более дальних расстояний.
Сейчас в iPhone имеется 3-кратный оптический зум. Соответственно, в iPhone 15 Pro Max он может быть 5- или 6-кратный. Это означает, что и без того значительный выступ камеры меньше точно не станет. Скорее всего его размер даже вырастет.
Наличие подобной камеры будет отличать iPhone 15 Pro Max даже от iPhone 15 Pro, а не только от стандартных версий смартфона. За счёт этого Apple надеется увеличить продажи своего самого дорогого предложения, пишет Phonearena.