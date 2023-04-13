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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом году каждый 14-й смартфон Apple был собран в Индии
Во всех смыслах четырнадцатый.
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По данным Bloomberg, за предыдущие 12 месяцев объёмы производства iPhone на территории Индии в стоимостном выражении выросли в три раза до $7 млрд, и теперь в этой стране собираются около 7 % всех устройств этого семейства, реализуемых в мире. Ранее аналитики предсказывали, что к 2025 году данная доля может увеличиться до 25%.

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Источник изображения: Apple

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Ещё в 2021 году, как поясняет источник, Индия обеспечивала не более 1% мировых объёмов сборки iPhone. На территории страны действуют предприятия не менее трёх крупных подрядчиков Apple. Один только Foxconn собирается в ближайшее время вложить до $700 млн в развитие профильной деятельности на юге Индии. В прошлом фискальном году, который в календаре многих азиатских компаний завершился в конце марта, Индия отгрузила на экспорт смартфонов Apple на общую сумму $5 млрд. Ожидается, что в текущем году сборка новейшего поколения iPhone в Индии начнётся синхронно с Китаем.

#смартфоны #аналитика #apple #индия #apple iphone
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