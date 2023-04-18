Xiaomi расширяет рынок Android-планшетов двумя интересными устройствами

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Во вторник компании Xiaomi представила обновлённые планшеты шестого поколения: Xiaomi Pad 6 и более производительный Pad 6 Pro. Они обладают панелями LCD размером 11 дюймов с разрешением 2880 x 1800 пикселей. Частота обновления экрана достигает 144 Гц, есть поддержка цветового диапазона P3, 10-битного цвета, HDR10 и Dolby Vision. Определение цветовой температуры окружающей среды позволяют автоматически регулировать параметры экрана. Сертификат TUV Rheinland означает пониженную нагрузку на глаза.

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Корпус планшетов металлический со скрытой в нём антенной. Весят устройство 490 г при толщине 6,51 мм. Обе модели предлагаются в чёрном, золотом и синем цветах.

Разница между двумя моделями кроется в процессорах и камерах. Pad 6 Pro работает на флагманском чипе Snapdragon 8+, основная камера у него 50 Мп, сенсор глубины 2 Мп, передняя камера 20 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 8600 мАч, мощность зарядки 67 Вт. На полную зарядку уходит 62 минуты. Есть сканер отпечатков пальцев, лицевая разблокировка и Wi-Fi 6.

Pad 6 работает на более слабом процессоре Snapdragon 870. Сзади у него одна камера 13 Мп, спереди 8 Мп. Ёмкость батареи равна 8840 мАч, мощность зарядки 33 Вт, на полную зарядку требуется 99 минут. Здесь также есть лицевая разблокировка и Wi-Fi 6.

У обоих планшетов используются оперативная память типа LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. Имеется четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и USB 3.2 Gen 1.

Установлена система Android 13 с программной оболочкой MIUI Pad 14. Среди функциональных особенностей режим глубокого сна для экономии энергии. В нём планшет может работать почти 48 дней.

Стоимость доступных конфигураций следующая:

Xiaomi Pad 6 Pro 8 ГБ + 128 ГБ — 2499 юаней.

Xiaomi Pad 6 Pro 8 ГБ + 256 ГБ — 2799 юаней.

Xiaomi Pad 6 Pro 12 ГБ + 256 ГБ — 3099 юаней.

Xiaomi Pad 6 Pro 12 ГБ + 512 ГБ — 3399 юаней.

Xiaomi Pad 6 6 ГБ + 128 ГБ — 1999 юаней.

Xiaomi Pad 6 8 ГБ + 128 ГБ — 2099 юаней.

Xiaomi Pad 6 8 ГБ + 256 ГБ — 2299 юаней.

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Продажи в Китае должны начаться 21 апреля, пишет Gizmochina.