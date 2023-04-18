Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Анонсированы планшеты Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro с экранами 144 Гц
Xiaomi расширяет рынок Android-планшетов двумя интересными устройствами
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Во вторник компании Xiaomi представила обновлённые планшеты шестого поколения: Xiaomi Pad 6 и более производительный Pad 6 Pro. Они обладают панелями LCD размером 11 дюймов с разрешением 2880 x 1800 пикселей. Частота обновления экрана достигает 144 Гц, есть поддержка цветового диапазона P3, 10-битного цвета, HDR10 и Dolby Vision. Определение цветовой температуры окружающей среды позволяют автоматически регулировать параметры экрана. Сертификат TUV Rheinland означает пониженную нагрузку на глаза.

реклама

Корпус планшетов металлический со скрытой в нём антенной. Весят устройство 490 г при толщине 6,51 мм. Обе модели предлагаются в чёрном, золотом и синем цветах.

Разница между двумя моделями кроется в процессорах и камерах. Pad 6 Pro работает на флагманском чипе Snapdragon 8+, основная камера у него 50 Мп, сенсор глубины 2 Мп, передняя камера 20 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 8600 мАч, мощность зарядки 67 Вт. На полную зарядку уходит 62 минуты. Есть сканер отпечатков пальцев, лицевая разблокировка и Wi-Fi 6.

Pad 6 работает на более слабом процессоре Snapdragon 870. Сзади у него одна камера 13 Мп, спереди 8 Мп. Ёмкость батареи равна 8840 мАч, мощность зарядки 33 Вт, на полную зарядку требуется 99 минут. Здесь также есть лицевая разблокировка и Wi-Fi 6.

У обоих планшетов используются оперативная память типа LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. Имеется четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и USB 3.2 Gen 1.

Установлена система Android 13 с программной оболочкой MIUI Pad 14. Среди функциональных особенностей режим глубокого сна для экономии энергии. В нём планшет может работать почти 48 дней.

Стоимость доступных конфигураций следующая:

  • Xiaomi Pad 6 Pro 8 ГБ + 128 ГБ — 2499 юаней.
  • Xiaomi Pad 6 Pro 8 ГБ + 256 ГБ — 2799 юаней.
  • Xiaomi Pad 6 Pro 12 ГБ + 256 ГБ — 3099 юаней.
  • Xiaomi Pad 6 Pro 12 ГБ + 512 ГБ — 3399 юаней.
  • Xiaomi Pad 6 6 ГБ + 128 ГБ — 1999 юаней.
  • Xiaomi Pad 6 8 ГБ + 128 ГБ — 2099 юаней.
  • Xiaomi Pad 6 8 ГБ + 256 ГБ — 2299 юаней.
рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Продажи в Китае должны начаться 21 апреля, пишет Gizmochina.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #планшеты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Финальный список из 120 смартфонов Xiaomi, которые в 2023г получат прошивку MIUI 14 на Android 13
Xiaomi 13 Ultra способен проработать 60 минут при 1% заряда батареи
Xiaomi 13 Ultra официально дебютирует по всему миру 18 апреля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
30
Под Бахмутом со стороны ВСУ появились неопознанные бронемашины на базе танка
14
SEGA планирует приобрести создателя Angry Birds за 1 миллиард долларов
+
Колонна польских танков PT-91 Twardy зафиксирована на украинском полигоне
9
На СВО появились "вездеходы-сороконожки" ДТ-10 ПМ с двухзвенным устройством и гусеницами
3
Reuters: Европа продолжает испытывать серьезные проблемы с электрогенерацией
4
В рабочих сценариях AMD Ryzen 7 7800X3D оказался на 7% быстрее в Linux, чем в Windows 11
2
Танк Leopard 2A4 под управлением экипажа ВСУ оторвал башню другому танку Leopard на полигоне
8
Финальный список из 120 смартфонов Xiaomi, которые в 2023г получат прошивку MIUI 14 на Android 13
5
Офицер из Генштаба осуждён за просьбу дать взятку стиралкой Bosch
11
Экс-служащая ВМС США вела "пророссийский" телеграм канал, причастный к сливу секретных данных
+
Иранский суд вынес приговор десяти военным за решение сбить украинский Boeing 787-800
1
ЧВК «Вагнер» отпустили 130 украинских военнослужащих в честь Пасхи
4
иноСМИ: Украина может начать контрнаступление 30 апреля
6
ВСУ получат новейшие турецкие бронеавтомобили Cobra II с улучшенной противоминной защитой
3
Словакия и Польша сливают старые МиГ-29 в Украину – на что способен советский истребитель в 2023г
2
На Украине просят начать поставки F-16 и ПВО из-за применения авиацией РФ планирующих авиабомб
3
Nvidia намеренно воздерживается от увеличения производства видеокарт RTX 40
1
LG Display пытается продать китайское предприятие в Гуанчжоу местным производителям
+
Венгрия пообещала Украине сохранить транзит украинского зерна
1

Популярные статьи

6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
95
Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
7
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
22
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
13
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
35
Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году
13
10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты
5
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
6
"Воронья лощина" - еще один фильм про Эдгара А. По
2
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
25

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
20:26
Поворота пока по сути не состоялось. Просто по-другому уже было нельзя, жизнь припёрла к стенке и случилось 24.02.2022. Но элитка всё также грезит "мирными переговорами", договорнячком и возвратом в п...
В Госдуме приняли законопроект, допускающий вручение повесток в электронной форме через «Госуслуги»
Просто Хомяк
20:25
Откуда я знаю, кто ты и что ты? Подрабатываешь, может, или от рождения такой – гадать не собираюсь. Ответы в любом случае тупые и шаблонные. А если это типа "троллинг", то тем более тупее не придумаеш...
В Госдуме приняли законопроект, допускающий вручение повесток в электронной форме через «Госуслуги»
Олег Ст
20:25
Засал копченный пиндос!!
Глава Пентагона заявил, что США не воюют и не собираются воевать с Россией
Manager
20:24
Ну и что с деньгами делать, как не тратить? Я не хочу стать кощеем, который чахнет над златом. Деньги должны приносить радость и удовольствие.
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
Manager
20:22
Затем, что сразу после зарядки аккумулятор показывал 11,9 В. Это соответствует ёмкости в 20% от номинальной. Я думал, что аккумулятор почти сдох. И полагаться на такой аккумулятор - себе дороже. Поэт...
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
миша беляк
20:21
См. фильм "Красная площадь", где показана причина тактики боя "биться до конца малыми силами".
В ДНР сообщили о контроле около 90 % территории Бахмута
хахахер
20:17
вот те крест
В ДНР сообщили о контроле около 90 % территории Бахмута
Валерий Нежельский
20:15
Да они просто хулиганы, то ли воздух свобы в голову ударил, то ли ощущение скорой победы
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
kurar73
20:11
и кто будет покупать 4070 за докуябабла?)
Инсайдер намекает на скорое появление GeForce RTX 3060 SUPER, прилагая скриншот GPU-Z
hihimik
20:09
Еще бы к удешевлению приурочить выпуск 4080ти.
NVIDIA готовит большое снижение цен на видеокарты – когда ждать скидок, и в чём виновата Лиза Су
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем