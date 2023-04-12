Однако купить новинку за пределами Поднебесной можно будет не сразу

На прошлой неделе Xiaomi официально подтвердила свои планы выпустить свой флагманский телефон Xiaomi 13 Ultra в конце этого месяца. Теперь компания наконец-то назвала точную дату запуска телефона премиум-класса.

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Как стало известно сегодня утром на официальных страницах, Xiaomi представит модель13 Ultra 18 апреля. "Рады объявить о нашей последней инновации — #Xiaomi13Ultra. Этот шедевр переопределяет мобильную визуализацию благодаря своей революционной технологии камеры. Присоединяйтесь, чтобы стать свидетелями новой эры мобильной оптической визуализации 18 апреля в 19:00 по Гринвичу", — сообщил генеральный директор компании Лэй Цзюнь в Twitter несколько часов назад.

Xiaomi 13 Ultra будет смартфоном, ориентированным на фотографические возможности, как и его предшественники. Он сохранит 50-мегапиксельную основную камеру с 1-дюймовым датчиком Sony IMX989, который дебютировал в прошлогоднем Xiaomi 12S Ultra, но, возможно, представит другие улучшения, позволяющие ему стоять в авангарде фотографии на смартфонах. Как сообщалось ранее, Xiaomi 13 Ultra будет запущен в Китае и во всем мире в один и тот же день, но не будет сразу доступен за пределами Китая.

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Кроме флагманского Xiaomi 13 Ultra на следующей неделе, похоже, Xiaomi готовит свои планшеты следующего поколения Xiaomi Pad 6, которые будут выпущены вместе со смартфоном. Руководитель компании Лу Вейбинг недавно подтвердил скорый выпуск планшетов, и было бы логично, чтобы они были представлены на том же мероприятии, что и Xiaomi 13 Ultra. Ожидается как минимум две модели Xiaomi Pad 6: одна с уже старым чипсетом Snapdragon 870, а другая с более свежим Snapdragon 8+ Gen 1.