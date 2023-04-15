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Xiaomi 13 Ultra способен проработать 60 минут при 1% заряда батареи
Об этом утверждает компания Xiaomi на очередном тизере в преддверии выхода смартфона
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 Как известно, большинство телефонов быстро разряжаются, как только заряд их батареи достигает отметки 15%. Тем не менее Xiaomi утверждает, что ее грядущий флагман Xiaomi 13 Ultra будет отличаться в этом отношении тем, что способен работать до 60 минут даже при 1% заряда батареи. Это стало возможным благодаря чипам собственной разработки Surge P2 и Surge G1.

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 Новый телефон Xiaomi 13 Ultra дебютирует 18 апреля с камерами, произведенными в сотрудничестве с Leica. В преддверии релиза компания акцентировала широкие возможности смартфона, а последние тизеры пролили свет на производительность его батареи. Согласно сообщению, Xiaomi 13 Ultra будет поставляться с чипами Surge P2 и Surge G1 собственной разработки.

 Информации о чипе Surge G1 мало, но мы известно, что Surge P2 является преемником чипа Surge P1, установленного в серии Xiaomi 12. Компания отметила, что Surge помогает лучше управлять тепловыделением и повышает эффективность зарядки.

 Новые чипы улучшат аккумулятор телефона. Xiaomi утверждает, что телефон будет работать до 60 минут в режиме ожидания или позволит совершить 12-минутный телефонный звонок, даже когда уровень заряда батареи упадет до 1%.

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 Напомню, что Xiaomi 13 Ultra получит чипсет Snapdragon 8 Gen 2, будет включать четыре задних камеры с 1-дюймовым основным объективом Sony IMX989 с разрешением 50 МП и дополнительными объективами с датчиками Sony IMX858 разрешением 50 МП.

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#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #xiaomi 13 ultra
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