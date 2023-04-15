Предполагается, что смартфон будет иметь только один телеобъектив, но с более широким диапазоном увеличения

Ожидается, что следующий флагманский телефон Samsung Galaxy S24 Ultra получит на одну камеру меньше, чем его предшественник. Galaxy S23 Ultra имел четыре камеры на задней панели, в том числе два телеобъектива, но, по словам надежных источников, Galaxy S24 Ultra может иметь только три камеры на заднем модуле. По слухам, будущий смартфон лишится телеобъектива с 3-кратным увеличением.

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Однако, по словам инсайдера Ice Universe, у Samsung может быть новая универсальная камера. Компания может использовать объектив с непрерывным перископическим увеличением в пределах от 3 до 10 крат, подобно модулю телеобъектива, который LG продемонстрировала в прошлом году.

Это позволит одной телеобъективной камере Galaxy S24 Ultra выполнять работу двух зум-камер Galaxy S23 Ultra. Кроме того новая камера может предложить лучшее качество изображения с промежуточными диапазонами масштабирования, что было невозможно с предыдущими камерами.

Также Samsung уверена в своей 200-мегапиксельной основной камере, которая может обеспечить 3-кратный цифровой зум, эквивалентный по качеству 3-кратному оптическому зуму на Galaxy S23 Ultra. Это полностью устраняет необходимость в отдельной телеобъективной камере.

Удаление одной камеры на Galaxy S24 Ultra, вероятно, изменит дизайн задней панели. Стоит, однако, воспринимать эту информацию с долей скептицизма, поскольку планы всегда могут измениться до официального выпуска телефона.

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Galaxy S23 Ultra в настоящее время является лучшим камерофоном Samsung с четырьмя камерами на задней панели, способными записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Две из этих камер являются телеобъективами, обеспечивающими лучший на сегодня зум по сравнению с конкурирующими телефонами других компаний.