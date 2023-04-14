Аппарат с объёмом оперативной памяти 8 ГБ

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После недавнего релиза смартфона Edge 40 Pro бренд Motorola готовит простую версию Edge 40. Об этом свидетельствует его появление в бенчмарке Geekbench, где кроме показателей производительности стали известны отдельные спецификации.

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Edge 40 Pro представляет собой флагман на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Версия без Pro относится скорее к средней ценовой категории и работает на чипе MediaTek Dimensity 1100. По меньшей мере одна версия получит объём оперативной памяти 8 ГБ.

Результат одноядерного тестирования составил 1105 баллов, многоядерного 3542 балла. На устройстве установлена операционная система Android 13 с интерфейсом My UX. Диагональ экрана pOLED составляет 6,55 дюйма при разрешении Full HD+, частота 144 Гц, HDR10+ и максимальная яркость 1200 нит.

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Сзади ожидается наличие двух камер с основной 50 Мп и сверхширокоугольной 13 Мп. Разрешение передней камеры должно составить 13 Мп. Объём хранилища в рассматриваемой версии 256 ГБ. Ёмкость батареи 4400 мАч, мощность зарядки 68 Вт, беспроводной зарядки 15 Вт. Среди цветовых вариантов есть синий, зелёный, чёрный и пурпурный, пишет Gizmochina.