Следующий флагман получи большой изогнутый экран и новые стереодинамики

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В недалёком будущем ожидается появление в продаже флагманского смартфона Motorola Edge 40 Pro. Он выйдет на замену Edge 30 Pro (Motorola Edge+ (2022) в США). Пока же инсайдер Эван Бласс поделился в Twitter изображениями устройства.

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Изображения выглядят официальными и включают в себя видео, демонстрирующее возможности Edge 40 Pro. Аппарат напоминает представленный недавно Motorola X40 Pro с уменьшенными рамками вокруг изогнутого экрана с частотой обновления до 165 Гц против прежних 144 Гц.

Изображения демонстрируют изогнутые края на задней панели, которые могут быть предназначены для лучшего охвата. Корпус может оказаться водонепроницаемым.

Edge 40 Pro получит частично приподнятый сегмент задних камер, которых здесь три. Основная 50 Мп поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Передняя камера находится в отверстии посередине экрана.

Имеются стереодинамики с решётками в верхней и нижней части корпуса. Динамики получат поддержку Dolby Atmos.

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Изображения показывают синий и чёрный цветовые варианты. Скорее всего используется процессор Snapdragon 8 Gen 2, сообщает Androidcentral.