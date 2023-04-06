Скоро он будет и в других браузерах и не только на Windows

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Разработчики браузера Google Chrome объявили о релизе интерфейса прикладного программирования WebGPU для доступа к производительной трёхмерной графике и параллельным вычислениям в интернете. Интерфейс по умолчанию доступен в версии браузера Chrome 113. Сейчас Chrome 113 предлагается в канале бета-тестирования, но скоро будет доступен в финальном виде.

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WebGPU представляет собой набор команд для графики и вычислений с аппаратным ускорением. Его совместно разработали компании Google, Apple, Mozilla, Microsoft и некоторые другие. Как интерфейсы DirectX, Metal и Vulkan, WebGPU даёт возможность обрабатывать данные на видеокарте с доступом к продвинутой функциональности. Рабочая нагрузка JavaScript для то же графики должна стать ниже, а интерфейсы машинного обучения будут втрое быстрее.

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При помощи WebGPU можно создавать изображения с высоким уровнем детализации и многочисленными объектами, предлагать реалистичные сцены. Интерфейс разрабатывался более 6 лет и вскоре он будет доступен также в браузерах Firefox и Safari. WebGPU работает на Windows с DirectX 12, macOS и ChromeOS с Vulkan, а скоро появится на Android и Linux, пишет Neowin.