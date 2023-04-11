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Курс биткоина добрался до $30000
Столько главная криптовалюта не стоила с прошлого июля
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Ещё в полночь c воскресенья на понедельник стоимость биткоина была менее 28000. Прошло менее полутора суток и биткоин успел добраться до отметки более $30000. Статистика Coinmarketcap показывает рост за минувшие семь дней на 8,19% и за сутки на 6,23%. Столько биткоин не стоил с июля 2022 года, то есть 9 месяцев назад. С начала года стоимость биткоина выросла более чем на 80%.

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Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum тоже растёт, хотя не так быстро. Пока она не достигла психологически важной отметки в $2000, но уже близка к ней. Рост курса за неделю составил 6,29%, за сутки 3,1%. С начала года курс вырос на 60%. Кроме того, скоро ожидается обновление Ethereum под названием Shanghai. В ближайшие недели будут освобождены ранее заблокированные средства в этой криптовалюте, что может сказаться на её стоимости.

Среди других криптовалют из первой десятки заметный рост показали BNB, Cardano и Solana. Капитализация рынка криптовалют в целом за сутки выросла на 4,26% и достигла значения $1,24 трлн.

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Считается, что нынешний рост биткоина может быть связан с ожиданием инвесторами появления на этой неделе важных статистических данных касательно инфляции в США. Также аналитики говорят, что значение индекса потребительских цен в среду может достигнуть нового уровня. По этой причине ФРС может задуматься о приостановке повышения ставок, что подстегнёт рост активов вроде биткоина. Наконец, в четверг появятся очередные данные по индексу цен производителей, что тоже может повлиять на курс криптовалют, сообщает cnbc.com.

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#криптовалюты #биткоин
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