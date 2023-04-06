Токен взлетел до девятимесячного максимума.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Эфир, как сообщается, взлетел до девятимесячного максимума, поскольку инвесторы с нетерпением ожидают крупное обновление сети, которое может повысить прибыльность криптовалюты в качестве долгосрочной инвестиции.

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За последние три дня вторая по величине криптовалюта в мире подорожала примерно на 6%, превысив отметку в $1 900, в то время как биткоин оставался относительно стабильным. Предстоящее обновление блокчейна, получившее название "Shapella", позволит владельцам эфира собственноручно выводить свои активы, что ранее было возможно только через централизованные биржи или децентрализованные финансовые протоколы.

После обновления "Merge" эфир перешел от обширной сети майнеров по всему миру к системе доказательства доли. Валидаторам больше не требуются специализированные компьютеры для проверки транзакций и майнинга новых токенов.

По словам Дэнни Райана, исследователя из Ethereum Foundation, эфир сам по себе становится производительным активом.

Это не то, на чем можно просто спекулировать, а то, что может приносить доход. В результате эфир приобрел типичные характеристики традиционного финансового актива, держатели которого получают процентные платежи.

Несмотря на вероятность резкого падения цены, аналитики оптимистично оценивают долгосрочные перспективы эфира, а возможность вводить и выводить токены может побудить больше инвесторов сделать ставку именно на эту криптовалюту.

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По данным исследования Bernstein, 70% размещенных токенов эфира ликвидны уже сейчас, а оставшиеся 30% принадлежат тем, кто купил монеты очень давно: они вряд ли выйдут из своих позиций при текущих ценах.