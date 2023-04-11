СМИ сообщают: член Генеральной прокуратуры выдвинул предложение о создании криптокошельков, принадлежащих правоохранительным органам.

Акцент сделан на Федеральную службу судебных приставов, так как в полномочия органа входит конфискация имущества и последующий перевод средств в государственный бюджет.

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Подразделение Министерства юстиции Российской Федерации считает, что криптовалюта – такое же имущество, которое может стать мотивом или объектом правонарушения. Однако окончательного закрепления в законодательстве пока нет. Некоторые суды РФ признают цифровую валюту как имущество, однако это не повсеместная практика.

Прокуратура РФ заявила, что для перевода конфиската нужно иметь возможность обналичивания. Отечественных легальных бирж в стране пока нет. В связи с санкционными ограничениями и государственностью органов доступ к заграничным сервисам тоже запрещен.

Мадина Долгиева, представитель Генеральной прокуратуры РФ, заявила, что правоохранительный орган положительно относится к изменению законодательства в отношении криптовалют, однако этот процесс достаточно долгий и трудоемкий с многих точек зрения.

В начале 2022 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации вышла на группировку хакеров под названием REvil. Изъятые средства оцениваются миллионами евро и долларов, сотнями миллионов рублей и десятками биткоинов. Касательно последней валюты возникли затруднения, так как в госаппарате нет требуемых специалистов. Спустя год, в начале 2023 года, комиссия по энергетике Государственной думы Российской Федерации рекомендовала Правительству РФ запретить майнинг криптовалют в жилых домах.

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Россия является второй страной в мире после Соединенных Штатов по объемам электрической мощности, применяемой в майнинге. Тем не менее, в России присутствуют постановления по ограничению деятельности криптодобытчиков. Предложен законопроект по ее регулированию, однако до рассмотрения дело не дошло. Законопроект предложил разрешить майнерам продажу добычи за рубежом и в России. Благодаря законопроекту в стране появились бы необходимые определения и запрет на рекламирование цифровалюты. Пока неизвестно, когда состоится и состоится ли вообще рассмотрение законопроекта.