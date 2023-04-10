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Windows 11 предлагает по-новому закрывать зависшие приложения
Команда появится в контекстном меню на панели задач
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Бывает так, что даже если операционная система Windows была установлена не слишком давно и компьютер достаточно мощный, приложения всё равно могут зависать. Тогда не помогает нажатие на крестик в правом верхнем углу окна или использование сочетания клавиш Alt+F4. Ещё есть вариант сочетанием клавиш Control + Alt + Delete открыть диспетчер задач, выделить нужное приложение и завершить его таким образом, но это не самое быстрое решение.

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Предварительная сборка Windows 11 предлагает закрывать зависшие приложения по-другому. Следует нажать правой кнопкой мыши на иконку приложения на панели задач. Появится контекстное меню, где теперь доступна команда «Завершить задачу».

Чтобы эта команда появилась, нужно открыть приложение Параметры > Конфиденциальность и защита > Для разработчиков. Пока это опция есть не у всех участников программы предварительного тестирования Windows Insider.

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Наличие настройки в разделе для разработчиков может говорить о том, что по умолчанию она будет выключена, даже если появится в финальном варианте системы. Эта опция может предлагаться для программистов или продвинутых пользователей для отладки и тестирования программного обеспечения. Для обычных пользователей подобная команда может быть опасна возможной потерей несохранённых данных, пишет tomshardware.com.

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#windows 11
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