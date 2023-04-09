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Новый инструмент Windows 11 упрощает загрузку APK пакетов Android
Последнее обновление утилиты значительно повышает производительность приложений, увеличивая частоту кадров на 50 процентов
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 В Windows 11 есть возможность использовать подсистему для Android, чтобы загружать, устанавливать и запускать мобильные приложения на рабочем столе вместе с собственными приложениями. Microsoft официально разрешает пользователям устанавливать приложения из Amazon Appstore, но компания также позволяет загружать Android через командную строку (ADB).

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 Однако есть одна загвоздка — официальный способ загрузки приложений из командной строки может быть сложным и длительным. С помощью стороннего инструмента под названием WSATools пользователь может легко загрузить APK своего любимого приложения. WSATools действует как графический интерфейс, который воспроизводит команды ADB в фоновом режиме и позволяет устанавливать приложения Android несколькими щелчками мыши.

 WSATools находится в магазине Microsoft Store и получило обновление с двумя новыми функциями — поддержкой пакетов APK и ARM64. Пакеты APK — это новый способ распространения приложений для Android, и Google представила новую систему в 2018 году. В отличие от APK, пакеты приложений помогают экономить место на диске и использование данных.

 Для использования утилиты сначала нужно включить WSA и загрузить WSATools из Магазина Microsoft. Запустить приложение и следовать инструкциям на экране. Если ADB отсутствует, необходимо нажать кнопку «Установить», чтобы добавить инструмент ADB. Он необходим для запуска приложений Android.

 После этого пользователь может снова открыть приложение и выбрать файл APK или пакет APK. WSATools обрабатывает файлы APK и пакеты APK в Windows 11, поэтому можно щелкнуть правой кнопкой мыши любой файл Android и установить его с помощью.

 Microsoft недавно выпустила несколько обновлений для подсистемы Windows для Android в Windows 11 с акцентом на производительность, возможности камеры, графику и многое другое.

 В февральском обновлении Microsoft внесла несколько улучшений, связанных с частотой кадров, что привело к увеличению данного параметра на 10-20% на ПК на базе ARM, работающих под управлением подсистемы Windows для Android. Традиционные ПК на архитектуре x64 выиграли больше, так как частота кадров увеличилась на 40-50%.

 Помимо исправления производительности и ошибок, недавние изменения в платформе WSA уже не так значительны. Одно из последних обновлений принесло поддержку Android 13 в Windows 11, и Microsoft, вероятно, планирует опубликовать дополнительные улучшения Android 13 в ближайшие недели.

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 Будущие обновления будут в первую очередь сосредоточены на звуке и камере, производительности, графическом процессоре, управлении играми и многом другом.

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