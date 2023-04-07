Появилась информация, согласно которой сотрудники автомобильной компании Tesla на протяжении нескольких лет пересылали друг другу конфиденциальные фотографии и видео с видеокамер владельцев автомобилей. Бывшие сотрудники Tesla рассказали информационному агентству Reuters, что это происходило в групповых чатах и в персональной переписке как минимум с 2019 по 2022 год.
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На одном видео показано, как автомобиль на высокой скорости сбивает ребёнка на велосипеде. Также выставлялись материалы интимного содержания. Не исключено, что в поле внимания любопытствующих попал даже автомобиль Илона Маска, поскольку отснятые кадры очень напоминают его гараж.
На сайте Tesla говорится, что каждый автомобиль этого производителя обладает восемью внешними камерами. Они нужны для работы автопилота, автопарковки и других функций. Система наблюдения Sentry Mode снимает приближающихся к припаркованному автомобилю людей.
В политике компании говорится, что система камер разработана с прицелом на обеспечение конфиденциальности пользователей. Там говорится, что записи с камер автомобилей анонимные и их невозможно связать с личностью владельца, если речь не идёт об аварии или срабатывании подушки безопасности. В реальности сотрудники Tesla могут увидеть местоположение отснятого видеоматериала на картах Google, пишет Engadget.