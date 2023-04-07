Он уже обещал завалить рынок батареями из вторичного сырья.

Издание CNBC упоминает о ряде вопросов, которые вынесены на повестку дня очередного собрания акционеров Tesla, которое состоится 16 мая этого года. Как обычно, акционерам придётся переизбрать часть членов совета директоров и проголосовать за или против новых кандидатов. Руководящий государственным пенсионным фондом Японии Хиромити Мидзуно (Hiromichi Mizuno) не собирается продлевать свои полномочия в качестве члена совета директоров, а потому ему предложена замена в лице Джеффри Брайана Стробела (JB Straubel), который стоял у истоков Tesla, но уволился с поста технического директора компании в 2019 году.

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Источник изображения: Getty Images

Образовав компанию Redwood Materials по переработке материалов для производства тяговых аккумуляторов, Стробел делал довольно смелые заявления типа способности электромобильной отрасли более чем на 90% обеспечивать себя сырьём для производства тяговых батарей из вторичных источников. Стробел поступил на работу в Tesla лишь в 2004 году, когда компания уже существовала несколько месяцев, но его принято считать одним из основателей. Илон Маск (Elon Musk), кстати, к основанию Tesla никакого отношения не имел, поэтому его ошибочно называют одним из основателей просто в силу его прочных связей с историей этой компании.

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Кстати, на собрании акционеров 16 мая будет рассматриваться вопрос и о переизбрании Илона Маска в состав совета директоров Tesla. Ряд акционеров пытались принудить компанию к публикации отчёта о снижении рисков, связанных с отдельными личностями в составе руководства Tesla, но совет директоров компании рекомендует инвесторам голосовать против предоставления такого отчёта. По замыслу совета директоров, выделение критически важных для бизнеса Tesla фигур в руководстве может спровоцировать конкурентов на их переманивание в свой стан.