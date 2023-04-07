Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla намеревается наладить выпуск электробусов
На основе более дешёвых LFP-батарей.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Агентство Reuters обратило внимание на содержание опубликованного в среду компанией Tesla документа «Master Plan Part 3» в части расширения ассортимента наземного транспорта на электротяге. В одной из таблиц данного документа описываются примерные характеристики трёх новых типов электромобилей, выпуск которых компания может наладить в этом десятилетии.

реклама

Источник изображения: Tesla

Во-первых, она готова производить грузовики Semi Light с более компактными тяговыми батареями ёмкостью 500 кВт‧ч против 800 кВт‧ч у старшей версии. Последняя оснащается литиевой тяговой батареей на основе никеля и марганца, а Semi Light будет использовать литиевые аккумуляторы на основе фосфата железа. Более того, Tesla задумывается о выпуске электробусов с ёмкостью LFP-батареи не более 300 кВт‧ч. Коммерческий микроавтобус или фургон, который может выпустить Tesla, напротив, получит тяговую батарею ёмкостью 100 кВт‧ч с высоким содержанием никеля и марганца — такую же, как Model S и Model X, а также Cybertruck.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну, а самым массовым электромобилем Tesla должна стать некая более компактная машина по сравнению с Model 3 и Model Y, которая будет оснащаться LFP-батареей ёмкостью 53 кВт‧ч. Когда она встанет на конвейер, не уточняется, но её производство будет освоено на новом предприятии Tesla в Мексике, помимо прочих. По оценкам Tesla, две трети мирового автопарка могут обходиться тяговыми батареями типа LFP, и только трети потребуются батареи на основе никеля и марганца. Первые дешевле и обладают более высоким ресурсом, но демонстрируют более низкую плотность хранения энергии, хотя и более безопасны с точки зрения возгорания. С другой стороны, LFP-батареи хуже переносят морозы, так что подобный выбор полон компромиссов.

#tesla #электромобили tesla #тяговые аккумуляторы #tesla semi #lfp
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В марте объёмы поставок электромобилей Tesla китайской сборки выросли на 35%
Tesla рассчитывает выпускать в год по 4 млн электромобилей стоимостью по $25 000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
34
Заработок в Steam, как пассивный доход для начинающих
23
"Солнцепеки" ВДВ испепелили опорные пункты боевиков под Кременной и Угледаром
22
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
29
4 советских фильма, получившие премию Оскар
9
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
76
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
2
В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния
11
США негодуют: Иран в ближайшие дни получит 16 истребителей Су-35 Flanker, построенных для ВВС Египта
2
О необходимости введения в России смертной казни
27

Сейчас обсуждают

dimchoos
08:27
Не сцы в августе возьмешь по 150.
Рубль ослаб до показателей апреля 2022 года
Сергей Vorvort
08:27
Редкий случай когда у Зелота приличная статья. Говорил уже не раз: если цены на материнские платы AM5 не будут значительно снижены, то 7000-ю серию Ryzen ждет мировой провал. Цены за мп AM5 давно неад...
Ryzen 5 7600X против Ryzen 7 5800X – почему новый процессор AMD никто не покупает даже за $275
century84
08:25
Цивилизованные? Это про страну которая 8 лет бомбила мирные города? Страну в которой полно нацистов? Страну которая устраивает теракты? Президент которой управляется из другой страны? Да ладно.
Украинские военные вынуждены выбираться из Бахмута по утопающей в грязи грунтовой дороге
Пудин Пудин
08:19
пора брить хомяков ждунов доллара по 100-120
Курс доллара впервые с апреля 2022 года превысил 80 рублей
Чувак
08:11
Помнится был ещё вариант вставки в 478 мобильных процессоров P4 через переходник.
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
Дмитрий
08:11
Не плохо они мемчики собрали в игру
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
Евгений Бураков
08:10
Подготовка к Тайваньскому конфликту.
Новый южнокорейский истребитель KF-21 успешно прошёл первую серию испытаний вооружения
Константин Александрович
08:06
Я так понимаю приближается тотальный ханахуй планете?
Россия ответила Западу «последним предупреждением» Лаврова
century84
08:03
на сегодняшний день обучено более 10 тыс. новобранцев ВСУ - не сказали правда, что уже почти всех перестреляли.
Более 10 тыс. украинских военных прошли обучение в Британии
Роман Литвяков
08:01
Спасибо человечество от чего? От человечества?
ChatGPT против Биткоина – разработка ИИ сожгла электричества, достаточного для добычи 111 ВТС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем