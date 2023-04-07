На основе более дешёвых LFP-батарей.

Агентство Reuters обратило внимание на содержание опубликованного в среду компанией Tesla документа «Master Plan Part 3» в части расширения ассортимента наземного транспорта на электротяге. В одной из таблиц данного документа описываются примерные характеристики трёх новых типов электромобилей, выпуск которых компания может наладить в этом десятилетии.

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Источник изображения: Tesla

Во-первых, она готова производить грузовики Semi Light с более компактными тяговыми батареями ёмкостью 500 кВт‧ч против 800 кВт‧ч у старшей версии. Последняя оснащается литиевой тяговой батареей на основе никеля и марганца, а Semi Light будет использовать литиевые аккумуляторы на основе фосфата железа. Более того, Tesla задумывается о выпуске электробусов с ёмкостью LFP-батареи не более 300 кВт‧ч. Коммерческий микроавтобус или фургон, который может выпустить Tesla, напротив, получит тяговую батарею ёмкостью 100 кВт‧ч с высоким содержанием никеля и марганца — такую же, как Model S и Model X, а также Cybertruck.

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Ну, а самым массовым электромобилем Tesla должна стать некая более компактная машина по сравнению с Model 3 и Model Y, которая будет оснащаться LFP-батареей ёмкостью 53 кВт‧ч. Когда она встанет на конвейер, не уточняется, но её производство будет освоено на новом предприятии Tesla в Мексике, помимо прочих. По оценкам Tesla, две трети мирового автопарка могут обходиться тяговыми батареями типа LFP, и только трети потребуются батареи на основе никеля и марганца. Первые дешевле и обладают более высоким ресурсом, но демонстрируют более низкую плотность хранения энергии, хотя и более безопасны с точки зрения возгорания. С другой стороны, LFP-батареи хуже переносят морозы, так что подобный выбор полон компромиссов.