Устройство с зарядкой мощностью 67 Вт и 8 ГБ памяти

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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3070 за 50 тр в Ситилинке

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-20% на i9 12900 - цены в рублях падают

Бренд OnePlus представил на международном рынке смартфон средней ценовой категории Nord CE 3 Lite 5G. Он обладает основной камерой с разрешением 108 Мп, экраном IPS LCD 6,72 дюйма с разрешением 2400 x 1080, плотностью пикселей 391 ppi и частотой до 120 Гц. Поддерживаются цветовые диапазоны sRGB и P3, яркость может достигать значения 680 нит.

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Размер устройства составляет 165,5 x 76 x 8,3 мм, вес 195 г. Смартфон работает с процессором Snapdragon 695, у него до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ хранилище UFS 2.2 с поддержкой карт памяти microSD. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, входящий в комплект поставки адаптер SuperVooc мощностью 67 Вт полностью заряжает его за полчаса.

Главная камера основана на сенсоре Samsung S5KHM6SX03, поддерживает электронную стабилизацию изображение и апертуру f/1,7. Есть сенсор глубины 2 Мп, разрешение передней камеры равно 16 Мп.

Для зарядки и подключения к компьютеру доступен разъём USB Type-C стандарта 2.0, есть и разъём для наушников. Также предлагаются стереодинамики и отсек для двух SIM-карт (куда вставляются и карты microSD).

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Nord CE 3 Lite 5G предлагается приобрести за 329 евро, пишет Nextpit.