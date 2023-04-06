Бренд OnePlus представил на международном рынке смартфон средней ценовой категории Nord CE 3 Lite 5G. Он обладает основной камерой с разрешением 108 Мп, экраном IPS LCD 6,72 дюйма с разрешением 2400 x 1080, плотностью пикселей 391 ppi и частотой до 120 Гц. Поддерживаются цветовые диапазоны sRGB и P3, яркость может достигать значения 680 нит.
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Размер устройства составляет 165,5 x 76 x 8,3 мм, вес 195 г. Смартфон работает с процессором Snapdragon 695, у него до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ хранилище UFS 2.2 с поддержкой карт памяти microSD. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, входящий в комплект поставки адаптер SuperVooc мощностью 67 Вт полностью заряжает его за полчаса.
Главная камера основана на сенсоре Samsung S5KHM6SX03, поддерживает электронную стабилизацию изображение и апертуру f/1,7. Есть сенсор глубины 2 Мп, разрешение передней камеры равно 16 Мп.
Для зарядки и подключения к компьютеру доступен разъём USB Type-C стандарта 2.0, есть и разъём для наушников. Также предлагаются стереодинамики и отсек для двух SIM-карт (куда вставляются и карты microSD).
Nord CE 3 Lite 5G предлагается приобрести за 329 евро, пишет Nextpit.