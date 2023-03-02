Выход смартфона ожидается в июле

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Китайский производитель смартфонов OnePlus готовится к выпуску смартфона OnePlus Nord CE 3, преемника OnePlus Nord CE 2 5G. Ожидается, что запуск новинки состоится в июле, согласно последней утечке OnLeaks. Стоит отметить, что текущие спецификации отличаются от тех, что появились в сети в ноябре. Согласно OnLeaks, планы OnePlus изменились в ноябре, и более ранние утечки фактически относились к OnePlus Nord CE 3 Lite.

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Согласно последнему сообщения портала MySmartPrice, OnePlus Nord CE 3 будет оснащен 6,72-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и встроенным датчиком отпечатков пальцев. Смартфон будет оснащен новым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 782G.

Устройство будет доступно в двух вариантах со 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Он будет оснащен тройным задним блоком камер, состоящим из 2-мегапиксельного макрообъектива, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и основного 50-мегапиксельного датчика. Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп. Смартфон получит аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

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Выход долгожданного многими поклонниками OnePlus Nord CE 3 должен состояться в середине лета.