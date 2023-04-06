Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Представлен первый смартфон серии Motorola Moto G Power с поддержкой 5G
Аппарат стоимостью $300 был улучшен по нескольким направлениям
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Смартфоны Motorola Moto G Power в своё время выделялись тем, что были рекордсменами по продолжительности работы среди распространённых смартфонов. В то время это был один из многочисленных смартфонов с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, но сейчас подобное значение распространено значительно шире. Модель прошлого поколения не впечатляла, но теперь представлена улучшенная новая версия.

реклама

Этот аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 930, который помимо достаточно высокой вычислительной мощности приносит поддержку стандарта связи 5G, впервые в этой серии смартфонов. Объём оперативной памяти достигает 6 Гб, а объём хранилища 128 или 256 ГБ.

Спереди располагается экран размером 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. Напомним, что в прошлом году разрешение экрана было только HD+. Частота тоже выросла и достигает 120 Гц, что для бюджетного устройства является хорошим достижением.

Сзади находится основная камера с разрешением 50 Мп, а рядом камера макро и сенсор глубины. Здесь сказываются ограниченные возможности процессора, поскольку поддерживается запись видео максимум Full HD 60 кадров/с.

Зато установлена последняя версия Android 13, как всегда на смартфонах Motorola максимально близкая к чистой. Производитель обещает два дня работы без розетки благодаря всё тому же аккумулятору 5000 мАч. Мощность зарядки в 15 Вт может не впечатлять, но раньше было 10 Вт. Правда, в комплект поставки входит адаптер как раз на 10 Вт, поэтому более мощный придётся покупать отдельно.

Среди других характеристик можно назвать Bluetooth 5.3, стереодинамики, переднюю камеру 16 Мп и сканер отпечатков. Отсутствует стандарт связи NFC и защита IP, хотя производитель говорит про водоотталкивающий дизайн.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В США устройство начнет продаваться 13 апреля за цену от $299, сообщает Androidcentral.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #motorola
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бывшие в употреблении Galaxy S23 за пару месяцев потеряли 43,3% первоначальной стоимости
Большинство обладателей аппаратов iPhone не хотят проводить без них даже одного дня
Анонсирован смартфон OnePlus Nord CE 3 Lite на Snapdragon 695
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
20
Представлена электронная книга Kobo Elipsa 2E с магнитным стилусом
+
Украинские инженеры превращают Leopard-2А4 во Франкенштейна – зачем на танк ставят советскую броню
8
В Бахмуте из-за плотного артиллерийского огня ЧВК "Вагнер" бойцы ВСУ вынуждены скрываться в подвалах
2
Шольца обвиняют в налоговом мошенничестве на сумму 30 миллиардов евро
2
3 непопулярные видеокарты, которые быстрее, дешевле и выгоднее аналогов NVIDIA в магазинах РФ
12
Старые модели iPhone и iPad могут потерять доступ к важным сервисам
1
Украина получит 14 польских МиГов, но только не прошедших процесс модернизации по стандартам НАТО
2
Минобороны России модернизирует свои системы ПВО и ПРО до конца 2023 года
+
Бахмутский гарнизон ВСУ может попасть в два котла в течение трёх-четырёх недель
5
Cisco утилизировала компьютерной техники на 2 000 000 000р, не желая продавать её покупателям в РФ
9
Пригожин лично поработал оператором колл-центра ЧВК "Вагнер" и собеседовал кандидата
+
Высокоточные удары российских военных нарушили производство оружия и снабжение ВСУ
+
У Зеленского заявили, при каких обстоятельствах Украина готова к переговорам с Россией по Крыму
8
Пользователи Twitter не разделили мнение Борреля о необходимости продолжения «наказания» России
1
Возле торгового центра на северо-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли более 20 гранат
2
Intel прекращает выпуск процессоров 11-го поколения серии Tiger Lake
+
На Пасху в Германии пройдут шествия в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине
4
Собянин перенёс место строительства мечети в Москве и назвал её размеры
10
На этой неделе будут представлены смарт-часы Mibro watch Lite2 с продолжительностью работы в 12 дней
+

Популярные статьи

Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
30
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
271
"Солнцепеки" ВДВ испепелили опорные пункты боевиков под Кременной и Угледаром
14
Заработок в Steam, как пассивный доход для начинающих
21
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
28
4 советских фильма, получившие премию Оскар
7
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
68
Небольшой обзор 2,5" SSD накопителя Team Group GX2 (T253X2128G0C101) объемом 128 Гб
4
В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния
11
Мои впечатления от игры Call of Cthulhu. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Опричник
20:49
На моей аватарке нет значка соцсети (ОК, ВК). А на твоей есть ).
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
Артём Николаев
20:49
Налог на имперские амбиции.
Китайские Tank 500 появятся в продаже в России с 12 апреля
REY_B_
20:43
Заваруха уже началась. Называется она "Системный кризис". Определяется начиная со слов "Система не может". А дальше сами подставьте, что не могут США, Европа или Китай. Что не может Россия или Украина...
Авианосцы США и Китая синхронным курсом идут к берегам Тайваня
VRoman
20:43
PBO - это настройка авторазгона у АМД, нде устанавливаются максимальные частоты и как проц должен реагировать на повышение нагрузки. Полезная вещь. А вторая полезная вещь - Curve Optimize, где задаётс...
Специалисты MyDrivers заметили на некоторых платах AMD A620 от ASUS поддержку PBO
PanzerK
20:40
Забавно... как раз закончил статью про Socket 478, и мать у меня там ASRock P4i65G ))) Не знал что она умеет в мобильные Pentium 4.
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
Станислав Пронькин
20:40
Вот и правильно все она сделала
Cisco утилизировала компьютерной техники на 2 000 000 000р, не желая продавать её покупателям в РФ
Aleksei Didenko
20:38
Ты и есть упоротая в хламину тупая школота, да, и документ покажи, подтверждающий, что ты местный
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
REY_B_
20:38
Какая такая Украина? Это почти уже почти Речь Посполитая. Там есть место только Великим Пшекам.
Польское СМИ: Украине требуется денацификация из-за большого числа сторонников радикальных учений
Олег Соловей
20:35
Вот уже месяцев 10 как покидают .... С головой дружи ...;) Готовьтесь к репарации :)
Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
Олег Соловей
20:33
Дибіл ти :) РФ груз 200 !
Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем