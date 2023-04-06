Смартфоны Motorola Moto G Power в своё время выделялись тем, что были рекордсменами по продолжительности работы среди распространённых смартфонов. В то время это был один из многочисленных смартфонов с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, но сейчас подобное значение распространено значительно шире. Модель прошлого поколения не впечатляла, но теперь представлена улучшенная новая версия.
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Этот аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 930, который помимо достаточно высокой вычислительной мощности приносит поддержку стандарта связи 5G, впервые в этой серии смартфонов. Объём оперативной памяти достигает 6 Гб, а объём хранилища 128 или 256 ГБ.
Спереди располагается экран размером 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. Напомним, что в прошлом году разрешение экрана было только HD+. Частота тоже выросла и достигает 120 Гц, что для бюджетного устройства является хорошим достижением.
Сзади находится основная камера с разрешением 50 Мп, а рядом камера макро и сенсор глубины. Здесь сказываются ограниченные возможности процессора, поскольку поддерживается запись видео максимум Full HD 60 кадров/с.
Зато установлена последняя версия Android 13, как всегда на смартфонах Motorola максимально близкая к чистой. Производитель обещает два дня работы без розетки благодаря всё тому же аккумулятору 5000 мАч. Мощность зарядки в 15 Вт может не впечатлять, но раньше было 10 Вт. Правда, в комплект поставки входит адаптер как раз на 10 Вт, поэтому более мощный придётся покупать отдельно.
Среди других характеристик можно назвать Bluetooth 5.3, стереодинамики, переднюю камеру 16 Мп и сканер отпечатков. Отсутствует стандарт связи NFC и защита IP, хотя производитель говорит про водоотталкивающий дизайн.
В США устройство начнет продаваться 13 апреля за цену от $299, сообщает Androidcentral.