Инсайдер @_snoopytech_ поделился новыми подробностями о смартфоне Edge 40 Pro и его предстоящем европейском выходе. Напомню, в январе Appuals заявили, что Motorola анонсирует Edge 40 Pro на выставке MWC 2023, которая проходила с 27 февраля по 2 марта. Новая информация, предоставленная @_snoopytech_, предполагает, что смартфон будет продаваться по цене 849 евро.
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Предположительно, Motorola предложит покупателям Edge 40 Pro только с одной конфигурацией памяти: 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, Motorola продает Moto X40, на котором основан Edge 40 Pro, в трех конфигурациях памяти: от 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Однако по остальным параметрам смартфоны идентичны: дисплей с диагональю 6,67 дюйма и частотой 165 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и батарея емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 125 Вт.
Также Edge 40 Pro имеет 50-мегапиксельную основную и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры, а также 12-мегапиксельный телеобъектив. Более того, устройство будет выпущено в той же цветовой гамме Lunar Blue, что и Moto X40. Как было сказано, Motorola оценила Edge 40 Pro в 899 евро. То есть, Edge 40 Pro будет на 100 евро дороже прошлогоднего Edge 30 Pro. Дата выпуска пока неизвестна.