Новинка станет новым флагманом компании, но дата её выхода пока неизвестна

Инсайдер @_snoopytech_ поделился новыми подробностями о смартфоне Edge 40 Pro и его предстоящем европейском выходе. Напомню, в январе Appuals заявили, что Motorola анонсирует Edge 40 Pro на выставке MWC 2023, которая проходила с 27 февраля по 2 марта. Новая информация, предоставленная @_snoopytech_, предполагает, что смартфон будет продаваться по цене 849 евро.

реклама

Предположительно, Motorola предложит покупателям Edge 40 Pro только с одной конфигурацией памяти: 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, Motorola продает Moto X40, на котором основан Edge 40 Pro, в трех конфигурациях памяти: от 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Однако по остальным параметрам смартфоны идентичны: дисплей с диагональю 6,67 дюйма и частотой 165 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и батарея емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 125 Вт.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также Edge 40 Pro имеет 50-мегапиксельную основную и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры, а также 12-мегапиксельный телеобъектив. Более того, устройство будет выпущено в той же цветовой гамме Lunar Blue, что и Moto X40. Как было сказано, Motorola оценила Edge 40 Pro в 899 евро. То есть, Edge 40 Pro будет на 100 евро дороже прошлогоднего Edge 30 Pro. Дата выпуска пока неизвестна.