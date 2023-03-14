Motorola готовит очередной смартфон с акцентом на автономность

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Компания Motorola известна не только как производитель флагманских мобильных устройств. У неё есть также смартфоны средней и начальной ценовых категорий. В ближайшее время должны быть представлены два Android-смартфона по средней цене. Это аппараты серий Moto G Stylus и G Power, отличительными чертами которых являются наличие стилуса и крупный аккумулятор соответственно.

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Недавно была утечка данных относительно Moto G Power 5G (2023) и теперь появились дополнительные сведения. Разрешение и частота обновления экрана остаются неизвестными, зато сказано о поддержке стандарта связи 5G. Прошлогодний Moto G Stylus предлагается в версиях как с 5G, так и без. Возможно, в этом году Motorola даст такой же выбор. Правда, прошлогодний Moto G Power 5G не получил.

Изображения смартфона на этот раз отличаются от опубликованных в марте. На обратной стороне находятся три камеры, размер двух из которых увеличился. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп.

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Не исключено, что размер экрана останется 6,5 дюйма. На смену прошлого процессору MediaTek Helio G37 должен прийти чип помощнее, тем более что этого требует новый стандарт связи, пишет Phonearena.