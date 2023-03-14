Компания Motorola известна не только как производитель флагманских мобильных устройств. У неё есть также смартфоны средней и начальной ценовых категорий. В ближайшее время должны быть представлены два Android-смартфона по средней цене. Это аппараты серий Moto G Stylus и G Power, отличительными чертами которых являются наличие стилуса и крупный аккумулятор соответственно.
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Недавно была утечка данных относительно Moto G Power 5G (2023) и теперь появились дополнительные сведения. Разрешение и частота обновления экрана остаются неизвестными, зато сказано о поддержке стандарта связи 5G. Прошлогодний Moto G Stylus предлагается в версиях как с 5G, так и без. Возможно, в этом году Motorola даст такой же выбор. Правда, прошлогодний Moto G Power 5G не получил.
Изображения смартфона на этот раз отличаются от опубликованных в марте. На обратной стороне находятся три камеры, размер двух из которых увеличился. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп.
Не исключено, что размер экрана останется 6,5 дюйма. На смену прошлого процессору MediaTek Helio G37 должен прийти чип помощнее, тем более что этого требует новый стандарт связи, пишет Phonearena.