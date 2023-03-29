В рамках обзора новых образовательных возможностей устройств Chromebook компания Google анонсировала режим чтения в боковой панели для веб-браузера Chrome. Режим чтения позволяет сосредоточиться только на текстовом содержании материала, скрывая изображения и видео. Если в других браузерах режим чтения является полноэкранным, полностью замещает исходную страницу, то в новом режиме чтения Chrome текстовая версия отображается на боковой панели.
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Реализация несколько противоречит целям, которые описывает Google: «Режим чтения уменьшает количество отвлекающих элементов на экране, таких как изображения и видео, чтобы помочь вам сосредоточиться на основном содержании страницы»?, — отвлекающие элементы как раз-таки остаются на экране, ведь режим чтения открывается в боковой панели, рядом с исходным сайтом. Специалисты Tweakers полагают, что это может быть связано с нежеланием полностью блокировать рекламу в режиме чтения.
Режим чтения добавят в версию Chrome M114, которая будет доступна для ChromeOS через месяц, но на данный момент неизвестно, появится ли эта функция в обычной версии Chrome.