Сейчас объём производства вдвое ниже прошлогоднего

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В этом году спрос на компьютеры Mac последнего поколения упал и по этой причине компании Apple пришлось останавливать производство процессоров M2. Спрос на Mac оказался ниже ожидавшегося, поэтому образовался избыток процессоров.

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Виной всему состояние мировой экономики, в результате которого потребителей экономят на дорогостоящих покупках, которые не относятся к предметам первой необходимости. Устройства Apple известны своей дороговизны, поэтому продажи MacBook Air, MacBook Pro и других моделей компьютеров и ноутбуков Apple сокращаются. Остановка производства длилась до февраля, что показывает глубину падения спроса на компьютеры.

Компания TSMC не отправляла пластины 5 нм с чипами M2 для тестирования в январе и феврале. Это также подтверждает остановку производства процессоров Apple.

Чип M2 были анонсированы в прошлом году на конференции разработчиков WWDC вместе с очередной моделью ноутбука MacBook Air. Он получил повышенную графическую производительность и предлагает улучшение автономности. В ближайшее время ожидается анонс MacBook Air с диагональю экрана 15,5 дюйма. Также речь идёт о работе над MacBook Air с панелью OLED размером 13,4 дюйма.

Хотя производство M2 уже возобновилось, его объём стал в два раза ниже прежнего. Доход Apple по итогам года сократился на 5%, чему способствуют также проблемы с поставками компонентов для iPhone.

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Чип M2 был обновлён для использования в новых MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов, которые работают на модификациях M2 Pro и M2 Max. Чип M3 должен быть основан на техпроцессе 3 нм. Его анонс ожидается в этом году. 5 июня стартует конференция разработчиков WWDC, где этот процессор может быть анонсирован, пишет wccftech.