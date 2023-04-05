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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple готовится к открытию первого фирменного магазина в Индии
В столице он появится позже, а первым местом размещения станет Мумбай.
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Наладив выпуск смартфонов в Индии ради снижения расходов по сравнению с их импортом, компания Apple до сих пор реализовывала их через торговых партнёров. Только сейчас, как сообщает Bloomberg, компания вплотную подошла к открытию первого фирменного магазина на территории этой страны. Он появится в одном из дорогих торговых центров Мумбая в престижном районе города.

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Источник изображения: Apple

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Компания даже опубликовала изображение фасада этой торговой точки, не став конкретизировать, когда именно она откроется. Предполагается, что историческое событие состоится в этом месяце, а позже фирменный магазин Apple появится и в индийской столице. Обозначить своё присутствие в стране, которая по численности населения должна обойти Китай, для Apple очень важно. Пока компания не особо афиширует перенос в Индию производства многих своих изделий, но партнёры компании почти не скрывают, что такая миграция началась в свете сложностей, возникающих из-за противостояния США и Китая.

#apple #индия #apple iphone
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