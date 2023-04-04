Этому не помешает заключенное в прошлом году соглашение с Qualcomm

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Смартфоны Samsung Galaxy S23 поступили в продажу совсем недавно, но уже появляется всё больше слухов относительно моделей будущего года. В этом году впервые во флагманских смартфонах Samsung не применяются её собственные процессоры, которые большинство пользователей не любят. К сожалению для них, в моделях Galaxy S24 в будущем году могут использоваться чипы Exynos 2400.

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Об этом сообщает южнокорейское издание, которое ранее писало о применении процессора Exynos 2200 в составе будущего смартфона Galaxy S23 FE. По его данным, в Samsung занимаются разработкой Exynos 2400.

При этом в прошлом году Qualcomm и Samsung подписали соглашение, согласно которому будущие флагманские аппараты Samsung будут работать на процессорах Snapdragon. В этом году все Galaxy S23 основаны на Snapdragon 8 Gen 2, в прошлом году большая часть Galaxy S22 работала на Snapdragon 8 Gen 1.

Несмотря на это, источники уверены, что промышленное производство Exynos 2400 начнётся в ноябре. Примерно в то же время состоится анонс процессора Snapdragon 8 Gen 3.

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Чипы прошлых поколений Exynos 2200, 2100, 990 и 9820 по производительности уступали своим конкурентам Snapdragon, в результате чего флагманские смартфоны Samsung на них некоторым пользователям не казались такими флагманскими. Остаётся надеяться, что на этот раз у Samsung лучше получится разрабатывать свой процессор, пишет wccftech.