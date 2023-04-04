Внешний вид устройства мало поменялся по сравнению с прошлогодним

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На платформе Android лидером среди производителей планшетов считается компания Samsung. Рынок планшетов немного оживился после начала пандемии, поэтому производители более охотно выпускают новые поколения устройств. Samsung делает это регулярно и на очереди новая флагманская модель Galaxy Tab S9 Plus, изображение которой показал инсайдер @OnLeaks в Твиттере.

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Внешний вид мало изменился по сравнению с Galaxy Tab S8. Планшет по-прежнему выполнен из металла с острыми краями и по-прежнему обладает контрастный магнитной полосой на обратной стороне корпуса. Похож и размер рамок вокруг экрана, а также расположение передней камеры.

Поменялся разве что внешний вид объектива. Вместо овального выреза применяется плавающий объектив, как в смартфонах серии Galaxy S23.

Размер экрана планшета 12,4 дюйма, разрешение 1752 x 2800. Наверняка это снова панель OLED с частотой до 120 Гц.

Толщина корпуса составляет 5,64 мм, что меньше по сравнению с 7 мм на iPad 10. Ожидается наличие четырёх динамиков. При этом отсутствует разъём для наушников и не поддерживаются карты памяти microSD.

Можно предположить, что внутри находится флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2. Остаётся надеяться, что вырастет ёмкость аккумулятора.





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Планшет ожидается во втором полугодии. Его могут представить в августе наряду с новым поколением гибких смартфонов Samsung, пишет Digitaltrends.