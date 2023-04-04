Часть пользователей не смогут добавлять файлы, даже если в хранилище осталось свободное место

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Обновлено: Google в Твиттере сообщила, что лимит на количество файлов на Google Диск был отменён.

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Первоначальная новость: Пользователи облачного хранилища Google Диск могут передумать применять его для хранения крупных резервных копий операционной системы или любых других больших файлов в больших количествах. Оказывается, компания Google ещё в феврале установила потолок на количество файлов примерно в 5 млн. Персональные пользователи в Google One и корпоративные в Google Workspace видят сообщения об ошибке, когда пытаются загрузить новые файлы, если число уже существующих добралось до предела. Что касается общих файлов, на них и раньше было ограничение в 400 тысяч.

Проблема может возникнуть у людей, которые заплатили за хранилище, место на нём ещё остаётся, но достигнут предел количества файлов. Если объём хранилища Google One составляет 2 ТБ, для достижения потолка размер файлов в среднем должен быть всего 400 КБ. Среднестатистического пользователя это вряд ли коснётся, но бывают любители хранить в облаке резервные копии или целые разделы дисков.

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Google пока официально ничего не говорила об этом нововведении. На её сайте на странице продуктов и поддержки потолок численности файлов не упоминается. Что ещё хуже, в аккаунтах пользователей нет счётчика, поэтому они не знают, сколько у них файлов, пишет Engadget.