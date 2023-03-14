Тестирование проходит пока в ограниченном формате.

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Компания Google объявила о внедрении ИИ-системы в облачные сервисы Google Workspase. То есть, в почту, документы (текстовые и табличные), виртуальный диск и другие. Расширенные возможности генеративного искусственного интеллекта доступны пока не всем, а небольшому количеству «доверенных тестеровщиков».

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Тестеры уже сейчас могут опробовать набор функций помощника в написаниях текстов в «Документах» и Gmail. ИИ-система поможет пользователю делать следующие манипуляции:

включать рабочие процессы для выполнения задач в Hangouts;

творчески создавать и изменять файлы в «Документах»;

составлять черновики, отвечать, резюмировать и расставлять приоритеты в почте Gmail;

создавать новые фоны и делать заметки в Meet;

в автоматическом режиме генерировать изображения, аудио и видео в «Слайдах»;

в автоматическом режиме анализировать данные в «Таблицах».

Разработчики в Google также утверждают, что генеративный ИИ в «Таблицах» и Gmail поможет пользователям начать писать. Нужно лишь ввести тему, после чего автоматически сгенерируется готовый черновик. Его уже можно будет редактировать и доводить до ума самостоятельно, но предложения по совершенствованию от ИИ станут поступать и дальше. Система поможет определиться со стилем письма в зависимости от предполагаемого адресата и сферы обмена такими сообщениями.

Google также особо акцентирует внимание на том обстоятельстве, что у пользователя, как и раньше, останется полный контроль над оформлением документа. Он сможет отклонить предложение от виртуального помощника, заняться его редактированием или полной переработкой. В своём нынешнем состоянии генеративный ИИ очень часто допускает ошибки и неточности, да и никто не ставит в Google цель упростить оперирование с «Документами» до безумия.

Опять же, в Google понимают, что ИИ не в состоянии полноценно имитировать творческий запал конкретного человека, частоту его письма и другие штуки, завязанные на интенсивности письма и темпераменте автора. При внедрении ИИ компания Google обязуется практиковать ответственный подход, создавая нужные средства защиты от посягательств на личные данные пользователя.

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В данный момент программа тестирования искусственного интеллекта для сервисов Google Workspace проходит только в США с использованием сначала только английского языка. Затем её расширят для пользователей малого бизнеса, простых потребителей и образовательных учреждений других стран и на множестве других языков.