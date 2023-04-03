Чтобы выделиться на фоне конкурентов.

Новость, которая по сценарию своего появления вполне могла бы оказаться первоапрельским розыгрышем, была опубликована на страницах ресурс Business Korea. По данным неких информированных источников, южнокорейский гигант сейчас ищет дополнительный персонал для своего исследовательского центра в США, который мог бы заниматься разработкой графических решений. Точнее говоря, профильные вакансии открыты в Сан-Хосе и Техасе.

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Источник изображения: Business Korea

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С 2021 года Samsung сотрудничает в сфере разработки графических решений с компанией AMD, обладая лицензией на использование её графической архитектуры RDNA. Со временем, как считают источники, Samsung хотела бы обрести в этой сфере больше самостоятельности. Во-первых, наличие производительной графики помогло бы Samsung бороться с конкурентами на рынке мобильных процессоров. Во-вторых, Arm готовится поднять лицензионные отчисления и ограничить комбинирование своих разработок в одном продукте с собственными архитектурами клиента, в чём Samsung не особо заинтересована. Таким образом, усиление активности на направлении разработки собственных графических решений позволяет Samsung достичь сразу нескольких целей.