Впрочем, информация пока неофициальная

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Как сообщает популярный ресурс GSMarena, вероятность того, что южнокорейская корпорация Samsung все-таки выпустит в 2023 году смартфон Galaxy S23 FE, возросла, поскольку инсайдеры стали сообщать о нем больше предварительной информации. Так, с высокой вероятностью решение получит восьмиядерный чип Samsung Exynos 2200, причем во всех регионах, в которые оно будет поставляться. Ранее компания использовала разные чипы (Qualcomm и Exynos) для разных регионов.

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По данным инсайдеров, S23 FE также получит новую камеру, скорее всего, 50-мегапиксельную. Что же касается аккумуляторной батареи – ее емкость может составить 4500 мА*ч, а мощность зарядки – 25 Вт. Также известно, что будут как минимум две модификации устройства – с 6 ГБ оперативной памятью и 128 ГБ места на флеш-накопителе, а также с 8/256 ГБ. В продаже модель может появиться ближе к концу года, и хотя не исключено, что Samsung все-таки решит отложить ее релиз, старт продаж в октябре, ноябре или декабре более вероятен, поскольку в предпраздничный и праздничный сезон спрос на цифровую технику традиционно возрастает, а упускать дополнительную прибыль было бы банально невыгодно с экономической точки зрения.