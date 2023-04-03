Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Samsung Galaxy S23 FE может получить SoC Exynos 2200 и аккумулятор емкостью 4500 мА*ч
Впрочем, информация пока неофициальная
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Как сообщает популярный ресурс GSMarena, вероятность того, что южнокорейская корпорация Samsung все-таки выпустит в 2023 году смартфон Galaxy S23 FE, возросла, поскольку инсайдеры стали сообщать о нем больше предварительной информации. Так, с высокой вероятностью решение получит восьмиядерный чип Samsung Exynos 2200, причем во всех регионах, в которые оно будет поставляться. Ранее компания использовала разные чипы (Qualcomm и Exynos) для разных регионов.

рекомендации
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По данным инсайдеров, S23 FE также получит новую камеру, скорее всего, 50-мегапиксельную. Что же касается аккумуляторной батареи – ее емкость может составить 4500 мА*ч, а мощность зарядки – 25 Вт. Также известно, что будут как минимум две модификации устройства – с 6 ГБ оперативной памятью и 128 ГБ места на флеш-накопителе, а также с 8/256 ГБ. В продаже модель может появиться ближе к концу года, и хотя не исключено, что Samsung все-таки решит отложить ее релиз, старт продаж в октябре, ноябре или декабре более вероятен, поскольку в предпраздничный и праздничный сезон спрос на цифровую технику традиционно возрастает, а упускать дополнительную прибыль было бы банально невыгодно с экономической точки зрения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #смартфон #samsung galaxy
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Смартфоны линейки vivo V27 получили кольцевую вспышку и камеру с оптической стабилизацией
Galaxy S23 FE в этом году может выйти с улучшенной камерой
Объём SSD-накопителей Samsung может превысить отметку в 1000 Тбайт, но произойдёт это ещё не скоро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замминистра Украины пожаловался Германии на Россию – русские слишком быстро выпускают новые танки
89
Уралвагонзавод модернизует 100 танков Т-34, чтобы они были сильнее «леопардов»
66
В сеть попали кадры с прилётом и последующей детонацией склада боеприпасов ТрО ВСУ
16
В Пентагоне не верят в успех наступления украинской армии в 2023 году и опасаются союза РФ и Китая
15
Переброшенные в Европу F-35 не смогли обнаружить штатными средствами российские ЗРС С-300
13
Netflix и Devolver Digital выпустили компьютерную игру Terra Nil
1
GIGABYTE рассказала о недорогих материнских платах на основе чипсета AMD A620 сокета AM5
2
AMD рассказала о возможностях чипсета A620 и стоимости доступных материнских плат
2
"Пот артиллериста бережёт кровь штурмовика" - ЧВК "Вагнер" показала боевую работу "Бога войны"
8
Западный эксперт: Как только ВСУ потеряет контроль над Бахмутом, их оборона на Донбассе падёт
2
ЧВК "Вагнер" стали всё чаще использовать американское трофейное вооружение, захваченное у ВСУ
2
Предварительная сборка Windows 11 позволяет ставить бесплатные приложения из поиска
+
Биткоин вошел в восходящий тренд, но вскоре упадёт из-за действий правительства США
2
Среднее энергопотребление GeForce RTX 4070 в играх ожидается менее 200 Вт
8
Бюджетный чипсет AMD А620 оказался разочаровывающим – высокая стоимость и сложности апгрейда
13
Шольц предположил, что боевые действия на Украине затянутся ещё на несколько лет
4
В честь 20-летия аниме «Наруто» будет выпущено 4 новых эпизода
+
Япония запретила экспорт в Россию дронов, фотокамер, оптоволокна и других товаров
5
Украина получит 6 батальонов немецких танков Leopard и не более
3
CD Projekt Red: The Witcher 4 может никогда не выйти
1

Популярные статьи

Т-90М против Leopard 2 и Challenger2 – на что способен танк РФ, и почему у немецкой кошки нет шансов
42
О том как F-35 в Польше будут корректировать пуски дальнобойных ракет с МиГ-29 в небе Украины
21
ТОП-9 причин, почему вам стоит перейти с Android на iPhone
64
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
52
Последний Суперкулер - король может быть только один
29
Флотилия "летающих радаров" KJ-500 Китая стремительно растет: Почему США так раздражают эти самолеты
+
Вспоминаем, как Microsoft шутила на первое апреля и разбираемся почему компания перестала это делать
2
Провал гиперзвуковой программы ВВС США демонстрирует явную слабость
6
Апгрейды 1995-2021 и мои ощущения от них
34
Батончики Sniсkers - один из символов 90х - вспоминаем, какими они были
24

Сейчас обсуждают

Вася Пупкин
07:13
Походу либо заглот переименования в шокера, либо это банальный троллинг)))
ТОП-9 причин, почему вам стоит перейти с Android на iPhone
Владимир Слепов
07:11
Если за пост выплачено вознаграждение, статья высосана соской
Только 30% истребителей F-35 способны совершать боевые вылеты – в США ситуацию назвали критической
Виталий Ярош
07:04
Голожопые как раз твои орки , вы за год не захватили ни одного областного центра. Уходят они , оставили в Украине 200 000 жмуров на удобрение . Кацап, ты тоже скоро поедешь на удобрение, возможно даже...
Уралвагонзавод модернизует 100 танков Т-34, чтобы они были сильнее «леопардов»
Игорь Бруновский
07:03
Правильно делают , когда ещё наши поставки будут , а тут всё под рукой
ЧВК "Вагнер" стали всё чаще использовать американское трофейное вооружение, захваченное у ВСУ
Vitalij Urmanov
06:59
Не , он американский наоборот, обеими булками сжимает
Переброшенные в Европу F-35 не смогли обнаружить штатными средствами российские ЗРС С-300
Vitalij Urmanov
06:56
Жало прикуси, бандерлог, твари предовшие православие, за американский пряник, всё раком встали
Переброшенные в Европу F-35 не смогли обнаружить штатными средствами российские ЗРС С-300
Родион Вестов
06:51
Хоть один серьезный бой вы голожопые выиграли?) туда заходите откуда мы уходим, заманивая идиотов, и называете это перемогой, ущербы)).
Уралвагонзавод модернизует 100 танков Т-34, чтобы они были сильнее «леопардов»
Михаил Авраменко
06:49
14 гробов для свидомитов.
На просторах Житомирской области в кадр попали британские ОБТ Challenger 2
хахахер
06:49
пал бахмут
Пригожин: ЧВК Вагнер «юридически» взяли Бахмут
Igor Tolpygin
06:45
Тролль.. )))
ТОП-9 причин, почему вам стоит перейти с Android на iPhone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем